香港立法會選舉今投票 廉政公署逮4人煽惑他人不投票或投廢票

2025年12月日，香港舉行立法會換屆選舉，民眾到投票所投票。路透社



香港今日（12/7）舉行立法會換屆選舉，投票時間從上午7時30分到晚上11時30分共16小時。投票開始5小時（中午12時30分），地方選區投票率12.99%，比上次選舉略高0.91個百分點。廉政公署今也宣佈拘捕4名男子，指他們涉嫌在社交平台煽惑他人不投票或投無效票。

廉政公署今天公布拘捕4名年齡介於33至41歲男子，指控他們涉嫌在社交平台煽惑他人不投票或投無效票，並表示會在完成調查後向律政司索取法律意見，決定是否作出檢控。

廉政公署上週四（12月4日）宣布拘捕4名男子，涉於社交平台煽惑他人不投票或投無效票，觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》(《選舉條例》)，而此前也依此法起訴另3人，使得上週因此被捕或起訴的人數達7人。

香港2021年上屆立法會選舉投票率僅30.2%，創下1997年香港主權移交後最低紀錄，這也使本屆選舉投票率成焦點，香港無綫新聞報導截至中午12時30分，地方選區投票率12.99%，略勝上屆0.91個百分點。

