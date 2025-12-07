香港立法會選舉今登場 專家：大火引民怨投票率恐偏低

香港宏福苑大災奪走至少159條人命，香港政府表明救災優先，一度暫停所有與立法會選舉有關的競選活動。

但因為香港的法律對選舉日期有相當嚴格的限制，而香港特首李家超也以「憲制秩序」等原因，宣布第8屆的立法會選舉照常舉行。

這次符合資格的香港選民超過413萬，為了方便投票，香港政府將投票時間延長，一直到晚上11時半為止，比上屆多了2個小時，選舉結果則會在隔天清晨出爐。

上一屆的立法會投票率只有30.2%，有專家分析，這次的選民因為籠罩在火災與不滿的情緒下，投票率恐怕偏低。而截至下午3時半，也就是過了總投票時間的一半，投票率為19.7%。

大埔居民陳亞瑟表示，「我擔心宏福苑事件讓投票率變低，我希望身為香港居民，宏福苑事件已經發生了，希望能積極出來投票。」

香港居民謝德倫指，「對於選舉本身覺得沒什麼特別期望，所以它能夠如期舉行，對我也沒什麼影響，對其他居民來說發生這麼大件事，有這樣的大型活動，對他們來講會心情不好。」

根據法新社報導，這次香港將選出90名的立法會議員，但其中只有20席是直接選舉產生，所有的161名候選人也都經過資格審查委員會核准，確保他們「愛國愛港」才能角逐議員席次。

此外，為了在災難氛圍中拉高投票率，李家超在投票時呼籲選民積極投票，除了要選出堅定「愛國愛港」的民意代表，也要為推動改革、守護災民投下一票。

投票日這天，約有100名警察在發生大火的大埔宏福苑周邊巡邏，安全工作也滴水不漏。