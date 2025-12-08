香港立法會選舉投票率創歷年次低 宏福苑大火後香港人為何仍拒表態？

香港立法會昨（7）日進行第8屆選舉，也是當地自2021年實施「愛國者治港」改革以來的第2次選舉，今日一早立法會投票結果出爐，親中建制派民建聯在全部90個議席中拿下20席，成為最大贏家。

本次選舉最終投票率則為31.9%，雖略高於2021年的30.2%，但實際登記選民人數比起上屆減少34多萬人。此外，空白票與廢票達1.3萬張，廢票率達3.12%，也較上屆高出1.08個百分點，創歷史新高。

為何投票率創歷史次低？

由於選前正逢香港發生宏福苑致命大火，外界原預估投票率恐創新低。美聯社報導，港府為了提高本屆立法會的投票率，包括增加投票站、延長投票時間和舉辦候選人論壇，甚至提供贈品與推出消費折扣，以鼓勵「積極參與投票」。港府強調，投票對支持災後工作至關重要。

但自2021年香港實施選舉制度改革後，兩屆選舉投票率均遠低於改革前超過的50%，顯然未能獲得民眾支持。

香港大學政治及公共行政榮譽教授伯恩斯（John Burns）指出，這次選舉顯示香港政壇已呈現兩極化，低迷投票率代表佔60%的民主派選民已不再參與投票。

香港民眾瑪麗接受《紐約時報》訪問時表示自己不會去投票，「去又怎麼樣？幫他們做台戲？」而靠近火災地點的一位大埔居民則要求匿名受訪，表示自從反對派不再被允許參政後，他對選舉失去興趣。

香港選制改了什麼？

實施改革前的香港立法會原本設有70席次，其中地區直選席次佔一半比例，另一半則為代表不同行業的「功能界別」席次。

不過在2019年反送中運動結束後，香港政府宣稱為恢復社會穩定，候選人必須符合北京認定的「愛國者治港」要求，並於2021年起實施改革後的「完善」新選制。改革後的立法會席次由原先的70席擴大至90席，但地區直選僅剩20席、「功能界別」30席，並新增親北京的「選舉委員會界別」40席。

強調愛國者治港 香港立法會選舉如何被「完善」？

時任香港特首林鄭月娥曾表示堅定支持，認為在立法會選舉制度「完善」後，可以貫徹「愛國者治港」原則，「讓香港重回『一國兩制』的初心」。

被「完善」後的議會選舉淪為橡皮圖章，除增設資格審查委員會，參與人須擁護《基本法》效忠香港特別行政區，使大部分泛民主派人士無法或不願參選。

宏福苑大火後的選舉意義？

選後中央駐港的聯絡辦公室發祝賀聲明，形容這場選舉展現大埔火災後香港撫慰傷痛、克難前行、共建家園的不屈精神，對香港實現良政善治、加快由治及興，具有重要意義。中央駐港維護國家安全公署的聲明也強調，選舉結果表明，香港正加速走出「泛政治化泥沼」，外界無法阻擋香港發展高質量民主的步伐。

但伯恩斯認為，大火事件後，連建制派選民也很難被動員，而大多數歷來支持反對派的香港人，因為反對派實際上已被禁止參與選舉，「我認為他們這次不會被說服參與，就像他們在2021年大多選擇缺席一樣。」而其他人也會因為這場火災暴露出的治理問題，失望不投票。