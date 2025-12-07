香港立法會選舉投票率曝！心意謝卡網路熱賣

▲香港立法會選舉今（7）日舉行投票，615個投票所自上午7時30分開放到晚間11時30分。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港上月底發生大埔宏福苑大火，在全港哀傷的氛圍下，立法會選舉如期於今（7）日舉行投票，615個投票所自上午7時30分開放到晚間11時30分。港媒關注，截至晚間8時30分，投票率達29.06%，逼近上屆全日投票率。而此次港府也發放「心意謝卡」給參與投票的民眾，不過在二手交易平台上，竟有人轉賣賀卡，售價高達港幣50元（約新台幣200元），

據港媒《香港01》報導，全港615個一般投票站早上7時30分開門，晚上11時30分關門，全日投票時間16小時，較上屆延長兩小時。截至晚上8時30分，地區直選投票率達29.06%，較上屆同時段多1.14個百分點；累計120多萬人投票，較上屆少4.8萬人。與上屆全日投票率相比，僅落後1.14個百分點。

但據數據顯示，前次（2021）年與本次選舉，投票率都僅30%上下，但自1998年至2016年歷屆選舉，投票率都在40%至55%，2016年甚至一度逼近60%。

港府今日也準備「心意謝卡」給參與投票的民眾，許多商家也向有心意謝卡的民眾提供優惠，包括戲院提供半價電影票、醫管局員工可抽獎，還有公司提供額外假期或其他福利。

在二手交易平台「旋轉拍賣」（Carousell）上，自早上10點起就陸續出現轉賣「心意謝卡」的貼文，每張售價約港幣50元（約新台幣200元），有賣家形容「極具收藏價值，幸福傳承」，還有賣家說有很多人來詢問價錢，「很搶手，多想一下就沒了」。

另據《路透社》報導居住在宏福苑火災現場附近、70多歲的鄭姓居民表示，他不打算投票，「我對這場大火非常難過。這是政府失職的結果……現在的制度並不健全，我不會支持那些建制派政治人物。」而香港廉政公署今日也公布，當局逮捕了4名33至41歲的男子，指控他們在社群平台上留言，煽動他人不投票或投無效票，涉嫌違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27A條。廉政公署表示，這4人將在完成調查後，依程序尋求律政司意見決定後續是否起訴。廉署同時指出，本次立法會選舉期間，已有11人因涉嫌同類違法行為被捕，其中3人已遭起訴。

