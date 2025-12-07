香港立法會選舉投票率31.09%歷屆次低 全城哀悼致命火災

香港選舉事務處公布數據，這次立法會換屆選舉的投票率是31.9%，創歷來第二低紀錄。

香港立法會換屆選舉結束，這次選舉被視為致命火災後民意的考驗。香港選舉事務處今天（8日）凌晨公布數據，這次投票率31.9%，創下歷來第二低的紀錄。（戚海倫報導）

香港立法會7日換屆選舉結束，日前香港發生數十年來最嚴重火災，選民在北京「愛國者治港」原則下投票。根據官方公布數據，這次投票率31.9%，只略高於2021年的30.2%。全港大約410萬名登記選民，有大約130萬人投票，選出新的立法會議員。

美聯社報導，這次投票率雖然略高於2021年，但凸顯出改革後的選舉制度，沒有取得強有力的支持。新選制，排除了曾經活躍的反對勢力參與。英國廣播公司BBC報導，政府發起一場聲勢浩大的宣傳活動，鼓勵居民選舉立法會議員，所有候選人都經過審查，以確保他們忠於中國。

BBC報導，最近幾天，香港民眾的關注焦點都集中在上個月底發生在北部郊區大埔宏福苑的火災上，目前死亡人數達到159人，死亡人數可能再增加。當局下令成立獨立委員會調查火災原因，並且以過失殺人罪，逮捕了13人。而這場選前的重大災難，重創了香港政府原先的催票衝刺行動。