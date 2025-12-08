香港立法會選舉投票率31.9% 宏福苑大火悼念品統一火化

香港宏福苑大火奪走至少159條寶貴生命，成千上萬名市民自發前往現場獻花悼念，將廣場鋪成白色海洋。悼念活動於7日落幕，港府深夜清理現場，部分悼念品將保留後統一火化。同一天，香港立法會選舉在火災陰影下進行，最終投票率達31.9%，比上屆高出1.7個百分點。有民眾表示希望選出能協助宏福苑災民的議員，加速災後重建與復原工作。

香港立法會選舉火災陰影下進行，投票率31.9%。（圖／香港TVB）

香港宏福苑外的廣場被鮮花與卡片鋪成一片白色海洋，這場惡火奪走至少159條寶貴生命，許多香港市民自發前來放下花束，向罹難者表達最後的敬意。香港TVB《東張西望》節目紀錄了悼念活動最後一天的感人畫面。有民眾在採訪中表示，即使過了一個禮拜，仍然無法接受這個悲劇。甚至有人從澳門特地趕來悼念，表示雖然不知道是最後一天，但因為是假期所以前來致意。

面對被無情大火燒焦的大樓，不少人忍不住落淚。悼念活動於7日落幕後，港府深夜出動清潔人員，將花束一把一把放進垃圾桶。協助清理的志工表示，部分悼念品會被保留，之後將舉行法會，統一火化。

值得注意的是，悼念活動的最後一天也是香港立法會選舉日。宏福苑大火後，港府安排了免費接駁巴士，往來新票站至港鐵大埔墟站及廣福邨等地，方便大埔選民前往投票站。今年是香港實行「愛國者治港」後第二次改選，在火災陰影與民怨壓力下進行。

外界原本預估投票率可能創新低，但最終開票結果顯示，投票率達31.9%，比上屆高出1.7個百分點，實際投票人數則略低於4年前。有香港民眾表示希望選出能做事的議員，協助宏福苑災民，因為一提起這件事就感到非常不開心。有些上屆沒有投票的人，這次也選擇投下一票。

外媒路透社報導，投票率略升的背後原因，一方面是港府將選舉與宏福苑後續安置綑綁，呼籲民眾選出合格人選，能加速推進復原工作。另一方面，港府也透過約談外國媒體、警告煽動抵制者等方式，確保選舉能夠按計畫推進。

