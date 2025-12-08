香港立法會選舉投票率31.9% 略高於上屆仍創歷屆次低

7日舉行的立法會選舉，在近80年來最嚴重火災，引發民眾對北京支持的特區政府不滿的情況下，投票率接近歷史低點，但仍比4年前上一次選舉稍微高一些。根據香港政府，這次投票率31.9%，2021年30.2%是1997香港回歸中國以來最低的一次。

選舉管理委員會主席陸啟康表示，「這場毀滅性的大火改變了社會氛圍，使得這次選舉對我們來說非常難以組織。」

就在不到2星期前，宏福苑大火奪走159條人命，並花了2天才完全撲滅，居民對這場大火極為憤怒。當局表示，建商用了不合格建材所以助長火勢。

廣告 廣告

在北京「愛國者治港」原則下，只有經政府審查、被認定為「愛國者」的候選人，可以競逐這個全球金融中心的90個立法會席次。當局為鼓勵民眾投票，延長投票時間並新增投票所。

建制派香港立法會議員梁美芬說：「我們可能需要一個良好平衡，我相信如果我們向公眾解釋，他們也許能了解，我們需要把悲傷以及情緒先放一邊，去幫助立法會盡可能地越快組成越好。事實上，一旦我的選舉結果出來，我就可以立刻想到能提供哪些解方。」

由於大火發生時機點引起高度敏感，立法會選舉這段期間，香港的保安措施非常嚴密。根據廉政公署，投票當天有4名男子被逮捕，他們涉嫌在社群媒體煽動不投票或投廢票。

2021年選舉制度改革後，民主派被制度性排除，傳統上，在全部選民中佔60%的民主派選民自然也不再參與投票。

投票結束後，當局開始清理宏福苑悼念區的鮮花供品，相關行動是事先公告，顯示政府對公眾憤怒有顧忌。北京駐港國安公署警告，不得利用這場災難「擾亂香港」，任何在火災後出現的反中抗議，將會受到嚴厲打擊。

更多公視新聞網報導

香港立法會選舉今登場 專家：大火引民怨投票率恐偏低

香港47人案首批14人判有罪 民主人士批言論自由蕩然無存

香港立法會選舉日 投票率恐創新低、政府大力催票

