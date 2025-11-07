香港立法會選舉提名期結束 預料投票率不高

（中央社記者張謙香港7日電）香港新一屆立法會選舉提名期昨天結束，投票將於12月7日舉行，外界一般預測，在缺乏泛民主派參與的多元競爭之下，本屆選舉如同上屆一樣，投票率不會太高，在30%至40%之間。

香港選舉委員會昨天公布，本屆立法會選舉共收到161份參選提名，全部90個議席都有多於一組或一人參選，彼此存在競爭；候選人若通過資格審查，並確定提名有效，就可以參選。

本屆立法會選舉已踏入第8屆，也是「反送中」運動結束及香港實施新選舉辦法之後的第2屆。

2019年香港爆發長達一年的「反送中」運動，翌年香港實施國安法，港府其後依照北京方面的決定，改變立法會選舉辦法，大致是候選人必須符合一些「愛國愛港」要求，以落實「愛國者治港」原則。

上屆立法會選舉於2021年底舉行，首次依照新選舉辦法進行改選，泛民主派基本上沒有參選，而即使他們參選，如果不改變原有政治立場，大概也不符合「愛國愛港」的條件，最終也會被褫奪候選人資格。

在泛民代表不參選之下，上屆立法會選舉的投票率（以一人一票的地方直選投票率計算）只有30.2%，是1991年以來的最低紀錄。

本屆立法會選舉將於12月7日進行投票，隨著泛民力量在香港政界中消失，有人覺得氣氛不夠熾熱，原因是「缺乏反對聲音」，選舉面貌比較單一。

不過，港府仍然大力宣傳選舉，一方面呼籲市民投票，盡公民責任，另一面發動公務員積極投票，以提升投票率。

與此同時，北京方面也間接否認選舉有「祝福名單」，即過去泛民經常批評北京方面在選舉上的「欽點」動作。

當前一個顯著的焦點是，無論是港府或北京，都希望提高這次選舉的投票率。但吸取上屆經驗，外界預期本屆投票率不會太高，有親中人士預測只有35%，稍高於上屆一些。

另有親中人士在報章選文，建議港府向澳門取經。澳門月前舉行立法會換屆選舉，投票率高達53.35%，關鍵之一是公務員的投票率極高。

立法會有90個議席，由3種方式產生，即選舉委員會界別選出議員40人、功能團體界別選出議員30人、地方分區直接選舉界別選出議員20人。（編輯：陳鎧妤）1141107