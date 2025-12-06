即時中心／林韋慈報導

香港立法會選舉將於明（7）日登場，原本外界推測因宏福苑大火可能延後選舉，但香港特首李家超日前宣布選舉將如期舉行。港媒今報導，香港醫管局向員工發函，提醒「各位同事記得去投票」，醫管局主席甚至特別捐出十萬元作為獎勵，答謝員工履行公民責任支持選舉。顯示中國限縮香港民主後，投票率每況愈下。

自中國接管香港以來，香港自治與民主空間逐步收縮。2021年強行修改選舉規則後，民主派在立法會幾乎銷聲匿跡。新一屆90名議員中，地方直選僅有20席，選舉委員會將選出40席，功能界別30席，所有候選人需通過官方審查，包括國家安全部門把關。政治環境日益收緊，加上宏福苑大火，外界普遍認為投票率可能創新低。

根據《路透社》報導，港選舉活動近日才恢復，但志工在鬧區發放傳單、懸掛布條時，鮮少受到關注。一名82歲退休人士表示，火災事件使港人「沒有興趣也沒有熱情去投票」。對於宏福苑使用不合格建材引發大火，民眾普遍感到憤怒與震驚，有人甚至認為選舉應延期。港人對政府調查及工程監督高度不信任，分析人士認為此次選舉將考驗港府合法性，但各方對投票率不樂觀，預估將再創新低。

此外，根據香港媒體《集誌社》報導，香港醫管局也在日前發出的電子郵件，表示員工於12月9日至12日憑投票感謝卡，到指定地點蓋印即可換取抽獎券，有機會贏取100元職員合作社禮券，中獎名額多達970名，另有三名特別得獎者可獲1000元禮券。





原文出處：快新聞／香港立法會選舉明日如期登場 投票率恐因火災及政治冷漠創新低

