香港立法會選舉民眾不買單！投票率僅15% 官方逮4人控「煽惑罷投」

香港立法會議員選舉今（7）天登場。據港媒報導，截至今下午1時30分，全港地方選區約有62.7萬人投票，投票率15.18%。香港廉政公署通報，有4人涉嫌「煽惑他人不投票或投無效票」被捕。





香港主權於1997年移交中國，之後每4年改選一次香港立法會，今天自早上7時30分至晚上11時30分是開放投票時段。綜合港媒報導，香港特首李家超今天上午親自現身投票，並呼籲香港選民也投下「推動改革、守護災民」的一票。



根據報導，香港廉政公署今表示，指4名年齡介於33至41歲的男子，涉於立法會換屆選舉期間在社群平台留言「煽惑他人不投票或投無效票」，觸犯香港法規，今天被拘捕。



香港廉政公署補充說，將依法及按既定程序作出跟進，並將完成調查後向律政司諮詢法律意見，以決定是否作出檢控。



截至目前，在本屆香港立法會選舉中，已用該法條拘捕11人，並起訴其中3人。

