香港立法會選舉的疏離

日前香港舉行的立法會選舉，產生90位新一屆立法會議員，包括選舉委員會界別40席、功能界別30席、地方選區20席，香港特區第八屆立法會選舉已經圓滿舉行。在宏福苑大火後，投票率31.9％創下史上第二低。可以感受到香港民眾的政治疏離感，也可以體會對於未來的無奈，但日子畢竟還是要過下去，這些選出的議員責任重大，如何喚起香港的希望與生機，考驗治理能力及服務績效。這次的低投票率當然與大火所帶來的悲傷情緒及選舉制度改變和政治氣氛的變化有著密切的關係。

針對此次第八屆立法會選舉 161名來自不同界別、專業和背景的參選人和社會各界的參與。在香港社會面對大火事件的悲傷及挑戰的時刻，立法會總算完成展現出香港選民願意面向未來，支持港府災後重建及改革向前，同時選出有能力、有抱負的立法會議員支援災民進行善後重建工作，推動制度改革，充分展現出香港團結及互助的精神。

此次香港立法會選舉有幾個值得探討的地方，一是北京當局在2021年對香港選舉制度進行了重大改革，確保只有經政府審查並被認定為「愛國者」的候選人才能參選。這項改革減少直選議席的比例，並設立了嚴格的審查程序，有效地排除了主要的民主派參選人，使部分市民認為選舉缺乏真正的政治競爭和選擇，導致參與意願降低，此次選舉也呈現這樣的情況。

二是由於2020年《香港國安法》的實施，以及2024年《維護國家安全條例》（基本法第二十三條立法）的通過，導致一些民主派人士被捕或流亡，這種情況也助長市民的無力感和疏離感；三是因為大火導致民眾沒有投票的情緒與熱情，加劇政治疏離。四是部分港人對香港社會價值觀感到厭倦、憤世嫉俗，自然產生「隨波逐流」的無奈感。

值得思考的是香港在行政主導和「愛國者治港」原則相適應下，會不會失去民主的空間？香港日後行政立法互動是否順暢？在互相配合及制衡下，在創新改革中打開新局面，持續發展經濟，改善民生。新一屆立法會議員如何深化改革及與港府一起創造未來？值得關注。

總之，大幅降低了直接民選議員佔比、所有候選人皆須通過官方資格審查，以符合「愛國者治港」原則、新一屆立法會選舉的結果由建制派主導、對於這種制度設計的不滿，上述這些都是號稱民主派所提出的質疑，但民主程序畢竟已經完成，香港必須面向未來，更要拋棄宏福苑大火後民眾對選舉之疏離與無奈感，早日恢復過往的生機與希望。

可以預見由於議席普遍來自建制派，立法會日後更加傾向支持港府提案、政策方向。至於社會及民間不滿力量可能透過非選舉渠道表達。以公共安全及民生議題為主的民間力量對港府的要求必然提升。低投票率必然是此次對選舉「正當性」與「代表性」的質疑。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）