香港立法會選舉結束 民建聯獲20席成最大贏家
（中央社記者張謙香港8日電）香港立法會換屆選舉今早完成點票，全部90個議席誕生，傳統親中黨派民建聯成最大贏家，共獲得20席，比原有議席多1席。取得第2多議席的是經民聯，有8個議席。
本屆選舉昨天舉行，經過通宵點票，全部議席今早產生，包括較具代表性的20個地方直選議席；地方直選分為10個選區，每區選出兩人，合共20席。
在一人一票的地方分區直選上，投票率為31.9%，稍高於上屆2021年的30.2%。
在本屆地方直選上，各區都有5或6人競爭，結果傳統親中黨派民主建港協進聯盟（民建聯）成最大贏家，各區派出的一名參選人全部當選，包括黨主席陳克勤。
但民建聯在地方直選的總得票率較上屆大減36%。有分析指出，民建聯總得票率之所以下跌，可能與外界謠傳該黨在大埔宏福苑大火中的負面消息有關。
另一個親中黨派工會聯合會（工聯會）獲得3席，但它在多個選區落敗，包括資深立法會議員郭偉強。
此外，被視為本地派系的新民黨獲得2席、實政圓桌1席（莊豪鋒）、專業動力（方國珊）1席、西九新動力1席。
在新選舉產生辦法之下，上述各黨派都可以被視為「愛國愛港」的建制派，但當中也有區別，其中實政圓桌由立法會前議員田北辰組成，而田北辰近幾年在問政方面被認為是敢言者之一。
另一個焦點是新界東南選區當選者方國珊，她獲得5萬8000多票，成為民選議員得票最高的「票后」。
方國珊從政多年，曾是區議員，但5度參選立法會都落敗；她一向以敢言著稱，基層非常紮實，她這次當選，有分析認為她同時取得建制、中間、中產甚至前泛民主派的票源。
在功能界別、選舉委員會界別選舉上，大部分席位都是由現任議員連任當選，當中較受矚目的是香港奧運劍擊金牌得主江旻憓首次參選即勝出，在旅遊界別擊敗對手當選。
整體而言，民建聯在本屆選舉獲得最多議席，共有20席，比原有議席多了1席；取得第2多議席的是經濟民生聯盟（經民聯），有8個議席；工聯會則有7席。
經民聯由商界人士組成，本屆派出4人參加地方直選，但全部落敗，反映出該黨缺乏地方民意基礎，只能透過功能界別和選舉委員會界別取得議席。
本屆立法會選舉已踏入第8屆，也是「反送中」運動結束及香港實施新選舉辦法之後的第2屆。
2019年香港爆發長達一年的「反送中」運動，2020年香港實施國安法，港府其後依照北京方面的決定，改變立法會選舉辦法，大致是候選人必須符合「愛國愛港」要求，以落實「愛國者治港」原則。
此外，議會席位也由70席擴大至90席，由3種方式產生，即選舉委員會界別選出議員40人、功能團體界別選出30人、地方分區直選選出20人。
按照新選舉辦法，只有符合「愛國愛港」條件的人才能晉身成為候選人，也因此，這是一場「愛國愛港」者之間的競爭。
行政長官李家超今早就本屆選舉發表聲明說，在香港社會共同面對挑戰的時刻，選舉順利成功舉行具有深刻意義，體現選民支持政府災後重建和改革向前的決心，支持選出有能力、有抱負的立法會議員支援災民和善後重建，推動制度改革，也展現出市民團結一致和互愛互助的精神。
他說，立法會換屆選舉如期順利成功舉行，是對憲制秩序和法治精神的遵守和尊重，而這次選舉是落實「愛國者治港」原則、完善選舉制度後的第2屆立法會選舉。
上屆立法會選舉於2021年底舉行，首次依照新選舉辦法進行改選，泛民基本上沒有參選，而即使他們參選，如果不改變原有政治立場，大概也不符合「愛國愛港」的條件，最終也會被褫奪候選人資格。（編輯：廖文綺）1141208
