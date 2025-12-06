香港立法會選舉週日投票日有什麼要點？

香港立法會選舉一般在9月舉行，直到2021年選舉制度修改後改於12月投票。 [BBC News Chinese]

第八屆中國香港特區立法會選舉定於12月7日舉行。

這是2021年3月中國全國人大常委會以確保「愛國者為主體的『港人治港』」等原則修改香港選舉制度後，第二次立法會改選。

在2021年選舉改制後，美國和歐盟發聲明批評該改變。

由數以十計國家的立法者組成的「對中政策跨國議會聯盟」在當年形容，香港立法會選舉「不過是專制主義的展示」。

中國政府當時則回應指，香港選舉制度的設計純屬中國內政，任何外國無權說三道四。

這次選舉的全部候選人，都經過候選人資格審查委員會核准，確保他們「愛國愛港」。161名候選人將競逐90個議席。

在12月4日的「國家憲法日」，香港特首李家超表示，「完善特區選舉制度、落實『愛國者治港』原則」等，是「以實際行動來落實憲制責任，切實維護國家主權、安全、發展利益」。

因宏福苑大火而需停用的投票站包括一所緊鄰火場的小學，一處用作遇難者辨認處的社區會堂，和一處臨時庇護中心。 [Reuters]

香港立法會如何組成？

2021年，香港立法會在中國全國人大改組下擴編至90席，直選議席比例則大幅減少。 [AFP via Getty Images]

2021年選舉制度的修改，旨在實現「以愛國者為主體的『港人治港』」等原則，香港立法會從70席擴充至90席。其中，地方直選議席由35席減至20席，由全港合資格選民選出。

30席由功能界別產生，代表指定行業或組織的功能組別獲得保留，一些組別被替換。另外新增40席屬選舉委員會界別，由1500人選舉委員會產生，這些人由逾8000個人或團體登記選民選出。

「棄選潮」後，全部參選提名有效

經修改的選舉制度下成立了候選人資格審查委員會。資審委於11月宣佈，是次選舉接獲161份提名，「資審會認為全部候選人符合『擁護《基本法》』和『效忠香港特區』的法定要求和條件，並裁定他們的提名為有效」。

在161人候選人當中：

地方直選：51人競逐20席

功能界別：60人競逐30席

選舉委員會界別：50人競逐40席

此次選舉提名期結束前，累計35名第七屆議員決定不競逐連任，且所有選區均無自動當選情況。

總共有17名年屆65歲以上的立法會議員不再尋求連任。部份棄選議員在公開場合或社交媒體上，以年紀大為由解釋不參選的原因。

這次「棄選潮」引來外界關注和猜測，據香港傳媒《香港01》報導，早於去年政圈已盛傳議會內將會迎來三分一的「大換血」，並將平均年齡降至約40歲為目標。

香港特首李家超批評，正常換屆的人事更替被刻意歪曲，「並炮製各種名目的所謂限制、所謂祝福名單，抹黑新選舉制度」。

根據BBC的統計，超過三成候選人有人大或政協身份。

多少人符合選民資格？

據香港特區選舉事務處資料，選民登記數字由2021年的逾447萬，降至2025年的不足414萬。

據香港政府統計處數字，2025年年中，香港有752.75萬人口。

主權移交後的首六屆立法會選舉中，地方直選投票率由43.6%至58.3%不等。2021年改制後的選舉，投票率跌至歷史最低，僅30.2%，無效票數的比率為歷屆最高。

翻查立法會文件，選舉事務處預留1.77億港元（2274萬美元；7.12億元新台幣；1.61億元人民幣）為宣傳立法會選舉開支。

選舉投票如何安排？

香港將設立615個一般投票站，它們多數位於學校禮堂、社區會堂內。北區上水地區兩家學校、港珠澳大橋旅檢大樓和香港國際機場將合共設立四個「鄰近邊境投票站」，對象為需往返中國大陸和海外的選民。

絕大多數投票站從07:30開放至23:30，比2021年延長了兩個小時。

警署與監獄等懲教院所也將設立專屬投票站，供被拘留嫌犯或服刑中囚犯投票。

當局還提供安老院或殘疾人士院舍外展投票服務，並增設一些「專屬投票站」：

公務員專屬投票站——10個

醫院管理局（公立醫院）醫護人員專屬投票站——七個

少數族裔人士專屬投票站——兩個（灣仔錫克廟與九龍清真寺）

選舉委員將集中到香港會議展覽中心投票。

投票結束後，點票將馬上進行，一般到翌日凌晨將陸續公布點票結果。

香港特區政府為本屆立法會選舉投票在各區開展宣傳活動。 [BBC News Chinese]

大埔大火對投票日的影響

大埔屋苑宏福苑在11月26日發生最少159人死亡的火災，成為香港社會的關注點。當局一度暫停選舉的宣傳和論壇。

事隔6日、三天的官方悼念結束後，香港特區行政長官李家超以「憲制秩序」等原因，宣佈立法會選舉將如期舉行。政務司司長陳國基同日表示，選舉與支援災民同樣重要。

陳國基說，當局不會因為選舉工作而拖慢幫助災民進度，並會視乎災居民意願安排交通接送他們投票。

受大火影響，大埔區鄰近火場的三處投票站須改至其他地點。

選舉事務處稱，將通過善後安排中的「一戶一社工」措施通知暫遷別處的災民新票站安排，並徵求他們的投票意願，安排交通接送。