香港立法會選舉週日投票日有什麼要點？
第八屆中國香港特區立法會選舉定於12月7日舉行。
這是2021年3月中國全國人大常委會以確保「愛國者為主體的『港人治港』」等原則修改香港選舉制度後，第二次立法會改選。
在2021年選舉改制後，美國和歐盟發聲明批評該改變。
由數以十計國家的立法者組成的「對中政策跨國議會聯盟」在當年形容，香港立法會選舉「不過是專制主義的展示」。
中國政府當時則回應指，香港選舉制度的設計純屬中國內政，任何外國無權說三道四。
這次選舉的全部候選人，都經過候選人資格審查委員會核准，確保他們「愛國愛港」。161名候選人將競逐90個議席。
在12月4日的「國家憲法日」，香港特首李家超表示，「完善特區選舉制度、落實『愛國者治港』原則」等，是「以實際行動來落實憲制責任，切實維護國家主權、安全、發展利益」。
香港立法會如何組成？
2021年選舉制度的修改，旨在實現「以愛國者為主體的『港人治港』」等原則，香港立法會從70席擴充至90席。其中，地方直選議席由35席減至20席，由全港合資格選民選出。
30席由功能界別產生，代表指定行業或組織的功能組別獲得保留，一些組別被替換。另外新增40席屬選舉委員會界別，由1500人選舉委員會產生，這些人由逾8000個人或團體登記選民選出。
「棄選潮」後，全部參選提名有效
經修改的選舉制度下成立了候選人資格審查委員會。資審委於11月宣佈，是次選舉接獲161份提名，「資審會認為全部候選人符合『擁護《基本法》』和『效忠香港特區』的法定要求和條件，並裁定他們的提名為有效」。
在161人候選人當中：
地方直選：51人競逐20席
功能界別：60人競逐30席
選舉委員會界別：50人競逐40席
此次選舉提名期結束前，累計35名第七屆議員決定不競逐連任，且所有選區均無自動當選情況。
總共有17名年屆65歲以上的立法會議員不再尋求連任。部份棄選議員在公開場合或社交媒體上，以年紀大為由解釋不參選的原因。
這次「棄選潮」引來外界關注和猜測，據香港傳媒《香港01》報導，早於去年政圈已盛傳議會內將會迎來三分一的「大換血」，並將平均年齡降至約40歲為目標。
香港特首李家超批評，正常換屆的人事更替被刻意歪曲，「並炮製各種名目的所謂限制、所謂祝福名單，抹黑新選舉制度」。
根據BBC的統計，超過三成候選人有人大或政協身份。
多少人符合選民資格？
據香港特區選舉事務處資料，選民登記數字由2021年的逾447萬，降至2025年的不足414萬。
據香港政府統計處數字，2025年年中，香港有752.75萬人口。
主權移交後的首六屆立法會選舉中，地方直選投票率由43.6%至58.3%不等。2021年改制後的選舉，投票率跌至歷史最低，僅30.2%，無效票數的比率為歷屆最高。
翻查立法會文件，選舉事務處預留1.77億港元（2274萬美元；7.12億元新台幣；1.61億元人民幣）為宣傳立法會選舉開支。
選舉投票如何安排？
香港將設立615個一般投票站，它們多數位於學校禮堂、社區會堂內。北區上水地區兩家學校、港珠澳大橋旅檢大樓和香港國際機場將合共設立四個「鄰近邊境投票站」，對象為需往返中國大陸和海外的選民。
絕大多數投票站從07:30開放至23:30，比2021年延長了兩個小時。
警署與監獄等懲教院所也將設立專屬投票站，供被拘留嫌犯或服刑中囚犯投票。
當局還提供安老院或殘疾人士院舍外展投票服務，並增設一些「專屬投票站」：
公務員專屬投票站——10個
醫院管理局（公立醫院）醫護人員專屬投票站——七個
少數族裔人士專屬投票站——兩個（灣仔錫克廟與九龍清真寺）
選舉委員將集中到香港會議展覽中心投票。
投票結束後，點票將馬上進行，一般到翌日凌晨將陸續公布點票結果。
大埔大火對投票日的影響
大埔屋苑宏福苑在11月26日發生最少159人死亡的火災，成為香港社會的關注點。當局一度暫停選舉的宣傳和論壇。
事隔6日、三天的官方悼念結束後，香港特區行政長官李家超以「憲制秩序」等原因，宣佈立法會選舉將如期舉行。政務司司長陳國基同日表示，選舉與支援災民同樣重要。
陳國基說，當局不會因為選舉工作而拖慢幫助災民進度，並會視乎災居民意願安排交通接送他們投票。
受大火影響，大埔區鄰近火場的三處投票站須改至其他地點。
選舉事務處稱，將通過善後安排中的「一戶一社工」措施通知暫遷別處的災民新票站安排，並徵求他們的投票意願，安排交通接送。
其他人也在看
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 178
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 85
賴瑞隆兒子涉霸凌3名同學 邱議瑩：應儘速釐清責任、妥適處理
[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」對此，同黨立委邱議瑩今（5）日喊話，涉及校園安全，希望教育局、學校盡快釐清事實、妥適處理。 邱議瑩首先表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人生安全、相關輔導。 她也喊話，期許教育局、學校盡快調查事實、釐清責任，甚至要妥適處理，畢竟是校園安全事件。 媒體問及，中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年。邱議瑩認為，台灣是充分的自由、民主國家，在台灣可以任意地隨時下載想要APP，但這些APP如果危及國家安全，那麼國家安全應該要放在第一位，如何保護國人、國家資安、個人隱私不透過APP傳到中國去，因此不叫威權，而是政府的責任，保護國人安全。 在野黨質疑是意識形態操作，如果是詐騙的話，臉書、LINE上面更多，為什麼只有小紅書被調查？邱議瑩強調，所有詐騙政府都會介入調查，但相關單位若不配合，甚至將通訊、隱私傳回中國，不是簡單詐騙問題可以處理。 邱議瑩最後舉例，如同在上週質詢中國咖新頭殼 ・ 1 天前 ・ 412
日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣
國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，引發中國一連串施壓動作，但日本政府態度堅定，絲毫沒有退縮跡象。德國媒體近日分析指出，日本在面對中國時展現出的沉著與彈性，正成為歐洲國家研究的對象，尤其是十年前便開始布局的「降低對中依賴」戰略，更被視為重要借鏡。前日本駐澳洲大使受訪時也呼籲，西方應更緊密地展現共同立場，告訴北京「若中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。民視 ・ 3 小時前 ・ 72
北京再出招！又投訴「台灣有事」發言 日駐聯合國大使駁斥：毫無根據
中日關係持續緊張，北京外交動作頻頻，日本首相高市早苗先前在國會發表「台灣有事」相關言論，中國駐聯合國大使傅聰近期二度致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）闡明中國政府立場，要求日方撤回相關答辯。對此，日本駐聯合國大使山崎和之駁斥，並直言「中國的說法毫無根據、與事實不符，完全無法接受」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 44
被質疑等徵召？李四川放話：願和黃國昌協調
[NOWnews今日新聞]台北市副市長李四川昨（4）日鬆口談選舉，說只要登記初選就會請辭現職，而他和市長蔣萬安在議會備詢時，被狂問辭職一事，引蔣萬安一旁插話表示：「你們要考慮一下我的心情」。對此，李四...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 19
鯛魚排烏龍求償將依「國賠」 懲處最高至副局長！
高雄市衛生局日前檢驗全聯「台灣鯛魚排」時，因檢驗數值遭人為更動而導致錯誤數值被放大十倍，引發業者強烈抗議。衛生局長黃志中今（5）日公開還原整起事件過程，表示將依國家賠償法對業者進行賠償，同時追究相關人員責任，最高懲處層級將達副局長。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
宏都拉斯大選傾中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 3 小時前 ・ 8
【重磅快評】陳水扁重出江湖 賴清德芒刺在背？
前總統陳水扁最近滿血復活，不僅在南二都市長初選表態支持台南陳亭妃、高雄邱議瑩，還傳出他將主持電視個人節目，完全無視保外就...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
柯文哲喊藍白合別重蹈3％、6％爭議 鄭麗文強調最大誠意與善意
今日是國民黨建黨131周年，苗栗縣黨部舉行黨慶暨主任委員佈達典禮，國民黨主席鄭麗文親自到場，宣布議長李文斌接任縣黨部主任委員並完成派令交付。鄭麗文表示，國民黨重視務實治理、照顧民生，每天拚建設、不搞鬥爭、不撕裂社會，希望為苗栗及全台帶來安定、安心、安全，並呼籲基層團隊以最強陣容迎接2026選舉。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 5
鯛魚排烏龍公布懲處！衛生局長僅口頭告誡 副局長等6人被記過
高雄市府針對日前「台灣鯛魚排」檢驗出動物禁藥的烏龍事件，完成相關人員究責。衛生局長黃志中已向市長陳其邁自請處分，陳其邁則嚴厲告誡黃志中全面檢討錯誤、改善流程，並禁止再犯。此外，涉及此案的多名衛生局人員，包括副局長、主任秘書、科長及股長等，皆被記過處分，已離職的陳姓臨時人員及簡姓研究助理也被記過，至此，懲處最高層級只到副局長。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
柯文哲指藍白合「別再讓3%」 鄭麗文：一定會公平
苗栗縣長鍾東錦，在今年九月重返藍營，今天（6），國民黨主席鄭麗文就往黨部，參加新任主委的布達典禮，雖然沒有談到提名問題，卻頻頻為鍾東錦打氣。而對於前民眾黨主席柯文哲提醒，藍白合不能再有「讓3%的設計」，還說國民黨「很多把戲」，鄭麗文則回應，這次一定會有公平、公開、公正的遊戲規則，「謝謝柯主席的關心」。TVBS新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3
成立北屯聯合服務處表態參選? 江啟臣沒鬆口
中部中心 ／ 許家程 黃信儒 台中報導台中市誰來選？民進黨徵召當籍立委何欣純投入明年2026台中市長選戰，已經積極跑行程備戰。而國民黨楊瓊瓔也率先表態將投入選戰，同黨的立法副院長江啟臣，則是動作頻頻，下午在台中北屯和立委黃健豪成立聯合服務處，被問到是不是準備表態選市長了，江啟臣仍沒有鬆口。民視 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
談綠桃園市長人選進度 王義川：1、2月定案
[NOWnews今日新聞]2026年九合一選舉，民進黨桃園市長人選備受矚目，包含總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰都被點名。對此，王義川今（6）日上午替議員參選人張銘祐站台受訪時透露，...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 4
王義川爆民進黨2026桃園市長提名最新進度！何志偉：一步一腳印
2026年桃園市長選戰，各界關注民進黨會派誰挑戰現任市長張善政，民進黨立委王義川表示，相關人選應該會在1、2月才會定案，選對會也還在努力當中。對此，總統府副秘書長何志偉今天表示，自己並不清楚相關時程，現在就是一步一腳印，做好手上的工作。中天新聞網 ・ 26 分鐘前 ・ 發起對話
台中市長選舉網路投票 楊瓊瓔暫居領先
2026年台中市長選舉戰況逐漸升溫，藍綠白三黨均有人選表態參選或被點名。針對4位可能人選的網路投票，截至5日上午10時30分，國民黨立委楊瓊瓔以33%的支持度暫居第一，立法院副院長江啟臣以31.2%緊追在後。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
川普版「國安戰略」8度提台灣！顧立雄：印太和平穩定是美國最核心利益
美國川普政府公布新版「國家安全戰略」報告，提及台灣多達8次，並強調嚇阻台海衝突是優先事項。對此，國防部長顧立雄今（6）日表示，可以很清楚知道，印太區域和平穩定還是美國最大的核心利益，美國急於推動，印太周邊國家偕同產生有效的集體嚇阻，而台灣也要強化自我防衛能力跟決心。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 30
小紅書暫封鎖1年 總統府：尊重內政部決策
（中央社記者沈佩瑤台北5日電）「小紅書」APP涉詐風險高且資安檢測不合格，內政部命令暫行封鎖1年。總統府發言人郭雅慧今天受訪表示，詐騙案件無法配合政府追查，尊重內政部的決策。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
網路投票台中市長人選 楊瓊瓔、江啟臣「姐弟之爭」｜#鏡新聞
2026台中市長選情，在國民黨立委楊瓊瓔宣布參選後，與立法院副院長江啟臣，形成了姐弟之爭，根據壹蘋新聞網5日的網路票選，下屆台中市長參選人支持誰，楊瓊瓔獲得最多票，江啟臣第二名，雖然要不要參選江啟臣還沒表態，但他積極布局，下午跟立委黃健豪、議員沈佑蓮成立聯合服務處，似乎已經用行動展現參選的意願。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 1
2警值交管勤務受傷 蕭美琴：已與卓揆前往探視慰問
即時中心／徐子為報導宜蘭、台北昨（5）天分別有員警在執行交通勤務時受傷，副總統蕭美琴今表示，她下午已與行政院長卓榮泰探視2名員警，並向傷者、家屬表達慰問，希望大家一起為員警祈福、集氣，盼望早日平安康復。民視 ・ 1 小時前 ・ 1