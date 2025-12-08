香港立法會選舉 ⎜ 平均一席花約台幣5,714萬 廢票歷屆最多

本屆香港選舉是九七後香港第八次立法會選舉，投票人數持續下降，廢票卻最多。( Photo by Luo Minghao/VCG via Getty Images )

香港特區第八屆立法會選舉完成，選出 90 名議員。本屆選舉每席都有超過一人獲「入閘」候選資格，形成「全部 90 議席都有競爭」的場面。根據政制及內地事務局提供數字，今屆立法會選舉的開支預算為 12.8 億港幣（約514.56 億台幣），換言之，平均每個議席耗用了 1,422 萬元港幣（約5,714萬台幣）。

916.9 元一張選票

根據選舉管理委員會統計。2025 年立法會換屆選舉合共有 1,396,078 人次的選民投票，當中有部分人可以同時在地方選區、功能界別或選舉委員會界別投票。總票數當中，有 1,317,680張地方選區選票、76,940 張功能界別選票，以及 1,458 張選舉委員會界別選票。

香港政制及內地事務局早前回覆立法會特別財委會查詢稱，本屆立法會選舉預算開支為 12.8 億元（約514.56 億台幣），其中員工開支佔 2.89 億元，宣傳費佔 1.77 億元，其餘涉及租用場地及印刷費等。換言之，耗費 12.8 億元產生出來的 90 個議席，平均一席就花掉了 1,422 萬元公帑。

今屆立法會選舉地方選區廢票數目衝破四萬大關，是歷屆之冠。

若以選票的成本分析，本屆各界別總投票數目為 1,396,078 張，即平均每張選票耗費了 916.9 元公帑。不過這些已點算的選票當中，並非每張均為有效選票。單是地方選區，就有 41,145 張無效票，廢票率達 3.12%，較上屆的 27,594 張廢票及 2.04% 廢票率，顯著上升。

「宏福苑災區」新界東北投票率僅 30.15%，為各區最低，而在 134,268 張選票當中，有 129,634 為有效選票，即無效票多達 4,634 張，為各區之冠，廢票率為 3.45%。 儘管如此，香港行政長官李家超仍在今早（8 日）宣稱，今屆選舉「體現選民支持政府災後重建和改革向前的決心，亦展現出市民團結一致和互愛互助的精神」。