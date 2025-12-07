香港立法會選舉：宏福苑大火後如期舉行，港府稱支援災民需立法會配合與監督
第八屆中國香港特區立法會選舉於週日（12月7日）舉行，這是2021年3月中國全國人大常委會以確保「愛國者為主體的『港人治港』」等原則修改香港選舉制度後，第二次立法會改選。
大埔屋苑宏福苑在11月26日發生造成至少159人死亡的火災，成為香港社會的關注點。當局一度暫停選舉的宣傳和論壇。
12月2日，香港特區行政長官李家超以「憲制秩序」等原因，宣佈立法會選舉將如期舉行。政務司司長陳國基同日表示，選舉與支援災民同樣重要，不會因選舉工作而拖慢幫助災民。
這次香港立法會選舉，共有161名候選人競逐90個議席，包括20席地方直選、60席功能界別、40席選舉委員會界別；全部候選人都已經過候選人資格審查委員會核准，確保他們「愛國愛港」。
週日的選舉設有615個一般投票站，它們多數位於學校禮堂、社區會堂內。絕大多數投票站從早上7時30分開放至晚上11時30分，合共16小時，比2021年延長了兩個小時。
今次選舉，香港當局增設了19個專屬票站，以便利公務員、醫院管理局的醫護人員、少數族裔投票。
投票開始兩小時後，香港政制及內地事務局局長曾國衞表示，地方選區投票率為4.18%。
早上7時30分，立法會選舉開始投票，市民陸續現身票站投票。據香港傳媒報導，部分選民在投完票後，手持政府送出的心意謝卡在票站外拍照留念。
政府官員亦於早上8時30分起陸續到各票站投票，香港特首李家超與太太約8時30分到達港島西選區的高主教書院的票站投票。
李家超投票後向傳媒表示，整個過程順暢及方便，票站人員解釋得清楚，政府亦推出多項措施方便市民投票。李家超強調會就香港宏福苑大火查個水落石出，呼籲選民投下推動改革和守護災民的一票。
政務司司長陳國基亦於投票後會見傳媒，陳國基表示，明白因為宏福苑火災令市民仍感傷痛，但立法會對未來的施政重要，包括支援災民及救災亦需要立法會配合及監督。他希望能依時選出新一屆立法會，不會令立法會真空阻礙施政。他又指，沒有對投票率有預設目標。
財政司司長陳茂波在投票後，向傳媒表示最近的火災盡顯社會各界團結一致的力量，同時激發對相關制度進行徹底改革的強烈要求。他指，需要團結支持災後重建，並推動系統性改革，當中需要有立法會的支持和配合。
早前香港政府曾宣佈，受到大火影響，區內有三個票站已經更改地點，並會安排交通接載受災市民投票。
根據香港媒體《香港01》報導，由於受到火災的影響，其中一個大埔宏福苑的居民所屬票站，更改至鄰近的香港教師會李興貴中學。有前往票站投票、宏福苑的選民黃女士接受訪問時表示自己關注住屋問題，希望新一任議員能夠幫助市民，希望能拿回房子；另一名不願透露姓名的宏福苑選民，則表示火災沒有影響投票意欲，投票是「盡公民責任」。
根據《Yahoo新聞》報導其中一名76歲的宏福苑宏建閣居民黃先生，指自己以往也會出來投票，儘管大火後心情受到影響，但仍盡量投票。但當被現場的記者問及希望新一屆的立法會議員如何幫助宏福苑居民時，他則表示「幫不到的了」。
選舉管理委員會主席陸啟康在於選舉前夕（6日）在香港電台發表《香港家書》，表示曾被問及在整個社會彌漫着一片憂傷的氣氛下，仍然舉行選舉是否不顧民情。他指在很多有選舉的地方，選舉日期都不可以輕易改動，「否則政府便可以以任何不相關的理由，輕易更改選舉日期。所以很多地方的法例對更改選舉日期都有嚴謹的規定，香港亦不例外。」
選舉前一天，駐港國安公署約談部分在港的外國傳媒負責人及記者，聲明表示，駐港國安公署是根據《香港國安法》有關規定，針對近期宏福苑火災及香港立法會選舉的虛假信息和炒作抹黑進行約談。
公署表示，有外國媒體涉港報道罔顧事實、散播虛假信息，歪曲抹黑政府救災善後工作，攻擊干擾立法會選舉，挑動社會分化對立，破壞了香港當前和衷共濟、共克時艱的氛圍，沒有體恤災民的痛苦和感受，傷害了香港市民的感情，誤導了國際社會的認知。公署表示嚴重關切。
根據英國《衛報》報導，被約談外國媒體包括法新社、紐約時報等。
同日，香港警方國安處以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、第24條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名71歲男子。
香港警務處國安處總警司李桂華表示，警方國安處曾於12月2日邀請該名男子就一宗危害國家安全的案件協助調查。翌日發現他在社交平台上發放調查內容，相信是有意干犯罪行，亦已達到向案件相關人士「通風報信」的效果。根據多間香港傳媒報導，該名男子為時事評論人王岸然。
此前，香港廉政公署亦拘捕7名人士，涉嫌在立法會選舉期間，在社交平台留言或轉載貼文，煽惑他人不投票或投無效票，觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》。警方亦曾就一些選舉海報被撕毀，以涉嫌刑事毀壞作出拘捕行動。
其他人也在看
中共不會等到2027才攻台？張榮恭示警：台灣情勢這樣變，才有和平機會
總統賴清德近日接受《紐約時報》專訪，被問及北京當局以2027年完成武統台灣準備為目標，賴清德表示，台灣必須做最壞的打算，最好的準備。對此，國民黨副主席張榮恭在廣播節目《飛碟午餐尹乃菁時間》表示，美國學界和軍方的判斷是2027年中國將會完成全面攻台的準備。問題在於若中國現在尚未擁有全面攻台能力，此時台灣正式宣布獨立，中國根本不會等到2027年才攻台，很可能立刻......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 157
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 293
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 12 小時前 ・ 131
郭正亮：美國因「戴維斯窗口」不敢開戰 台獨之路己成死路
前立委郭正亮昨（6日）預言台獨之路已經是死路，主要原因在於美國供應鏈供給不上西太平洋任務需求，美國在西太平洋軍力暫時處於落後的局面，所以美國不能和中國大陸開戰，意即美軍前印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）提出的「戴維森窗口」出現了。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 25
日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣
國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，引發中國一連串施壓動作，但日本政府態度堅定，絲毫沒有退縮跡象。德國媒體近日分析指出，日本在面對中國時展現出的沉著與彈性，正成為歐洲國家研究的對象，尤其是十年前便開始布局的「降低對中依賴」戰略，更被視為重要借鏡。前日本駐澳洲大使受訪時也呼籲，西方應更緊密地展現共同立場，告訴北京「若中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。民視 ・ 17 小時前 ・ 170
家境清寒男大生半工半讀遇詐騙 背沉重債務走上絕路
民視新聞／綜合報導彰化縣1名家境清寒，20歲劉姓男大生，努力考上台北某知名大學，半工半讀辛苦攢錢，卻被詐騙集團騙走所有積蓄，為了不拖累家人向銀行借貸，背負沉重債務，日前回彰化老家，被家屬發現倒臥浴室，送醫不治。除了社會處派員前往關懷，也有行善團結合民間力量，募款捐贈十萬，協助家屬處理喪葬費用。十方功德行善團創辦人陳永聰：「這是十萬塊，大家的力量來幫忙你喪葬費，我知道他（兒子）離開你很辛苦，你很捨不得心很痛。」善心人士帶著十萬元現金，轉交給死者劉姓男大生的媽媽，因為男大生家中清寒，被詐騙集團騙光錢，家屬無力負擔喪葬費用，這筆錢無疑是雪中送炭，解決燃眉之急。彰化一名20歲劉姓男大生，家境清寒，為了出人頭地，努力考上台北某知名大學，他辛辛苦苦半工半讀賺學費，卻被詐騙集團騙走積蓄，向銀行借貸背負龐大債務，日前回到彰化老家悶悶不樂，卻始終不告訴母親究竟被騙多少錢，被發現倒在浴室，送醫不治。死者劉姓男大生疑似因被詐騙背負債務壓力，被發現倒臥浴室，遺體送往彰化市立殯儀館。（圖／民視新聞）彰化縣社會處副處長涂敏群：「在接獲相關通報後，即指派社工前往關懷，並提供慰問金，也連結相關的社會資源，給予喪葬費用的補助。」彰化分局大竹派出所長黃信勳：「其死亡原因及有無遭受不法，目前已報請檢察官指揮中，釐清案情並積極偵辦。」彰化警方已介入調查是否有不法情事（圖／民視新聞）警方介入偵辦，追查詐騙集團，社會資源也動起來，幫助家屬度過難關。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：家境清寒男大生遇詐背沉重債務 走上絕路！警方、民團全動起來 更多民視新聞報導真可惡！連光復災民的錢都敢騙！想落跑在月台被逮 檢今火速起訴中國丟包涉詐嫌遣返回台 鹹粥嬤等了2年"愛孫終回家"藍白護航小紅書詐騙案 張益贍轟：受害者找他們算帳！民視影音 ・ 22 小時前 ・ 51
鏡觀／賴總統的「準備」
賴清德有一個獨特的能力，他會讓好好的一件事變調，特別是當他認真想團結國家的時候就會出包。上次是他中途喊停的團結十講，這次則是他上週三在總統府大陣仗的「守護民主台灣國安行動方案」記者會。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 20
坐等勞動部回應！近9成勞工支持周休三日 2族群減輕壓力最有感
有民眾在公共政策平台提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，提案於10月7日通過5000人附議門檻，勞動部需在12月7日前回應。對此，薪資查詢平台《比薪水》發表最新報告，高達89.9%勞工表態支持周休三日，尤其對年輕人、女性壓力降幅最大。然而，若配套方案需延長工作時間，支持度則下滑至13%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 131
共軍「百艦齊發」大規模部署東亞海域 總統府籲中方克制｜#鏡新聞
路透社4日報導，中國軍艦與海警船，最近在黃海、東海、南海及西太平洋，部署數量一度超過100艘，被認為超過自身防衛的需要，可能為區域安全帶來風險，甚至傳出演練對外國軍事目標的「模擬攻擊」 和「拒止」行動，總統府表示，賴總統已經請國防部與國安單位隨時掌握，也呼籲中國，應該克制行為。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 43
員警執行副總統交管勤務遭撞命危 總統府回應了
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導副總統蕭美琴今（5）日前往宜蘭視察，礁溪派出所一名24歲林姓員警傍晚執行交管勤務時，在頭城鎮青雲路2段撞一輛廂型車撞擊...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
高雄有望綠地變藍天？吳子嘉曝民進黨若派「這人」參選：柯志恩當選機會破5成
2026年民進黨高雄市長初選戰火越燒越旺，上周末四位參選人全力催票，邱議瑩率先打出「場面牌」，號稱動員逾5萬人，前行政院長蘇貞昌等綠營大咖也到場站台。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目《新聞千里馬》表示，高雄市長選舉中，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性；若民進黨提名賴瑞隆，柯志恩的當選機率就過了5成。首先討論綠營台南市長選情，吳子嘉指出，台南一個西......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
蕭美琴維安勤務1天2起車禍 總統府：將持續協助受傷員警
民視新聞／顏一軒、林佳彤報導宜蘭縣礁溪派出所一名24歲林姓員警，昨（5）日晚間於頭城鎮執行副總統蕭美琴車隊交管勤務時，突遭偏移車道的自小客貨車高速衝撞受傷，所幸經治療後已脫離險境轉回台北榮總觀察，而在蕭副總統返回台北之際，大安警分局一名55歲曾姓員警騎車在協助清道期間，也與從迴轉道駛出的自小客車碰撞，造成曾員右手骨折、四肢擦挫傷。對此，總統府發言人郭雅慧今（6）回應，所幸林姓員警在搶救後恢復穩定生命徵象，政府後續會持續關心並給予協助，她也強調維安工作相當辛苦，希望所有員警都能秉持安全第一的原則。民視 ・ 13 小時前 ・ 62
蕭美琴宜蘭行被疑假視察真輔選 他看「林國漳背心字樣」批：拿國家名氣操作選舉
副總統蕭美琴5日在民進黨宜蘭縣長候選人林國漳陪同下，前往宜蘭礁溪金柑果園視察生產和經營狀況，此行被在野黨質疑目的是「假視察真輔選」。對此，媒體人黃揚明在網路節目《週末大爆卦》中直批，原來行政院是會聘請宜蘭縣長候選人擔任政務顧問的，「民進黨拿國家名氣進行選舉操作，相當過份。」黃揚明指出，林國漳視察時穿著的背心上寫的並非「宜蘭縣長參選人」，而是「行政院政務顧問」......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 12
台南露營男「當街持斧砍女警」！友人揭「行凶動機」這狀況非首次
社會中心／曾郁雅報導台南市東區昨（6）日晚間發生一起針對執勤員警的暴力攻擊事件，一名女警在路口進行違規停車稽查時，遇到駕駛突然失控揮斧，造成她手臂與背部多處受傷，情況一度緊急，行凶男子隨即被制服帶回，警方依殺人未遂與妨害公務等罪嫌將他移送台南地檢署，對此市長黃偉哲怒發聲譴責暴力，強調市府將協助女警依法提告，公權力不能退讓一步，隨後男子出手原因也初步被挖出。民視 ・ 1 小時前 ・ 9
柯文哲喊藍白合別重蹈3％、6％爭議 鄭麗文強調最大誠意與善意
今日是國民黨建黨131周年，苗栗縣黨部舉行黨慶暨主任委員佈達典禮，國民黨主席鄭麗文親自到場，宣布議長李文斌接任縣黨部主任委員並完成派令交付。鄭麗文表示，國民黨重視務實治理、照顧民生，每天拚建設、不搞鬥爭、不撕裂社會，希望為苗栗及全台帶來安定、安心、安全，並呼籲基層團隊以最強陣容迎接2026選舉。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 4
快訊／國3四車連環撞！1車慘被擠扁 傷者無生命跡象
快訊／國3四車連環撞！1車慘被擠扁 傷者無生命跡象EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
宜蘭警執行副總統交管勤務被撞重傷 蕭美琴：非常難過與不捨
宜蘭礁溪警分局一名林姓員警（24歲）昨晚執行副總統蕭美琴視察交管勤務時，不慎遭徐姓男子駕駛的廂型貨車撞擊，林員腹部大面積外傷、右大腿部開放性骨折，因傷勢嚴重仍在醫院治療。副總統蕭美琴表示，員警執勤期間發生事故讓我們非常難過與不捨，希望大家為受員警集氣，能早日康復。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
中國戰機兩度對日本F-15雷達照射 日急抗議
[NOWnews今日新聞]中國與日本近來關係緊張，在時機敏感之際，中國航空母艦「遼寧號」自5日起在沖繩近海航行，日本防衛省表示，從「遼寧號」起飛的殲-15戰機，6日下午兩度以雷達照射正在執行任務的日本...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 6
賴總統提出維持現狀的「團結宣言」
賴清德總統昨天（6日）出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇，其致詞核心其實是三件事：一是把雷震、殷海光、傅正三位前輩的民主精神，與民進黨1999年《台灣前途決議文》、2004年《族群多元國家一體決議文》相映，說明一脈相承；二是詮釋當年雷震籌組「中華台灣黨」、國名改「中華台灣民主國」的主張，自由時報 ・ 4 小時前 ・ 19
談綠桃園市長人選進度 王義川：1、2月定案
[NOWnews今日新聞]2026年九合一選舉，民進黨桃園市長人選備受矚目，包含總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰都被點名。對此，王義川今（6）日上午替議員參選人張銘祐站台受訪時透露，...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 4