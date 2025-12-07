香港立法會選舉：宏福苑大火後如期舉行，港府稱支援災民需立法會配合與監督

[Hou Yu/China News Service/VCG via Getty Images]

第八屆中國香港特區立法會選舉於週日（12月7日）舉行，這是2021年3月中國全國人大常委會以確保「愛國者為主體的『港人治港』」等原則修改香港選舉制度後，第二次立法會改選。

大埔屋苑宏福苑在11月26日發生造成至少159人死亡的火災，成為香港社會的關注點。當局一度暫停選舉的宣傳和論壇。

12月2日，香港特區行政長官李家超以「憲制秩序」等原因，宣佈立法會選舉將如期舉行。政務司司長陳國基同日表示，選舉與支援災民同樣重要，不會因選舉工作而拖慢幫助災民。

這次香港立法會選舉，共有161名候選人競逐90個議席，包括20席地方直選、60席功能界別、40席選舉委員會界別；全部候選人都已經過候選人資格審查委員會核准，確保他們「愛國愛港」。

週日的選舉設有615個一般投票站，它們多數位於學校禮堂、社區會堂內。絕大多數投票站從早上7時30分開放至晚上11時30分，合共16小時，比2021年延長了兩個小時。

今次選舉，香港當局增設了19個專屬票站，以便利公務員、醫院管理局的醫護人員、少數族裔投票。

投票開始兩小時後，香港政制及內地事務局局長曾國衞表示，地方選區投票率為4.18%。

早上7時30分，立法會選舉開始投票，市民陸續現身票站投票。據香港傳媒報導，部分選民在投完票後，手持政府送出的心意謝卡在票站外拍照留念。

政府官員亦於早上8時30分起陸續到各票站投票，香港特首李家超與太太約8時30分到達港島西選區的高主教書院的票站投票。

李家超投票後向傳媒表示，整個過程順暢及方便，票站人員解釋得清楚，政府亦推出多項措施方便市民投票。李家超強調會就香港宏福苑大火查個水落石出，呼籲選民投下推動改革和守護災民的一票。

政務司司長陳國基亦於投票後會見傳媒，陳國基表示，明白因為宏福苑火災令市民仍感傷痛，但立法會對未來的施政重要，包括支援災民及救災亦需要立法會配合及監督。他希望能依時選出新一屆立法會，不會令立法會真空阻礙施政。他又指，沒有對投票率有預設目標。

財政司司長陳茂波在投票後，向傳媒表示最近的火災盡顯社會各界團結一致的力量，同時激發對相關制度進行徹底改革的強烈要求。他指，需要團結支持災後重建，並推動系統性改革，當中需要有立法會的支持和配合。

早前香港政府曾宣佈，受到大火影響，區內有三個票站已經更改地點，並會安排交通接載受災市民投票。

根據香港媒體《香港01》報導，由於受到火災的影響，其中一個大埔宏福苑的居民所屬票站，更改至鄰近的香港教師會李興貴中學。有前往票站投票、宏福苑的選民黃女士接受訪問時表示自己關注住屋問題，希望新一任議員能夠幫助市民，希望能拿回房子；另一名不願透露姓名的宏福苑選民，則表示火災沒有影響投票意欲，投票是「盡公民責任」。

根據《Yahoo新聞》報導其中一名76歲的宏福苑宏建閣居民黃先生，指自己以往也會出來投票，儘管大火後心情受到影響，但仍盡量投票。但當被現場的記者問及希望新一屆的立法會議員如何幫助宏福苑居民時，他則表示「幫不到的了」。

選舉管理委員會主席陸啟康在於選舉前夕（6日）在香港電台發表《香港家書》，表示曾被問及在整個社會彌漫着一片憂傷的氣氛下，仍然舉行選舉是否不顧民情。他指在很多有選舉的地方，選舉日期都不可以輕易改動，「否則政府便可以以任何不相關的理由，輕易更改選舉日期。所以很多地方的法例對更改選舉日期都有嚴謹的規定，香港亦不例外。」

選舉前一天，駐港國安公署約談部分在港的外國傳媒負責人及記者，聲明表示，駐港國安公署是根據《香港國安法》有關規定，針對近期宏福苑火災及香港立法會選舉的虛假信息和炒作抹黑進行約談。

公署表示，有外國媒體涉港報道罔顧事實、散播虛假信息，歪曲抹黑政府救災善後工作，攻擊干擾立法會選舉，挑動社會分化對立，破壞了香港當前和衷共濟、共克時艱的氛圍，沒有體恤災民的痛苦和感受，傷害了香港市民的感情，誤導了國際社會的認知。公署表示嚴重關切。

根據英國《衛報》報導，被約談外國媒體包括法新社、紐約時報等。

同日，香港警方國安處以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、第24條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名71歲男子。

香港警務處國安處總警司李桂華表示，警方國安處曾於12月2日邀請該名男子就一宗危害國家安全的案件協助調查。翌日發現他在社交平台上發放調查內容，相信是有意干犯罪行，亦已達到向案件相關人士「通風報信」的效果。根據多間香港傳媒報導，該名男子為時事評論人王岸然。

此前，香港廉政公署亦拘捕7名人士，涉嫌在立法會選舉期間，在社交平台留言或轉載貼文，煽惑他人不投票或投無效票，觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》。警方亦曾就一些選舉海報被撕毀，以涉嫌刑事毀壞作出拘捕行動。