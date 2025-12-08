香港立法會選舉：投票率史上第二低，40人屬於「新人」
香港於週日（12月7日）舉行立法會選舉，是2021年3月中國全國人大常委會以「完善」之名修改香港選舉制度後的第二次改選，改制下強調「愛國者治港」的原則。
今屆選舉在大埔宏福苑大火後舉行，成為社會關注點。最終地區直選的總投票人數不到132萬，比上屆少3.3萬人，基於登記選民人數下跌，投票率則微升至31.9%，屬史上第二低。
行政長官李家超表示，期望議員會與政府共同推動災後支援和重建工作，透過辯論、推動法例檢討和修訂推行改革。
BBC中文梳理投票數字，拆解政黨板塊的變動。
投票率微升、投票人數下跌
大埔屋苑宏福苑在11月26日發生造成至少159人死亡的火災，成為香港社會的關注點。當局一度暫停選舉的宣傳和論壇，特首李家超其後宣佈「憲制秩序」等原因如期舉行選舉。
香港立法會選舉，共有161名候選人競逐90個議席，包括20席地方直選、60席功能界別、40席選舉委員會界別；全部候選人都已經過候選人資格審查委員會核准，確保他們「愛國愛港」。
今屆立法會地方選區總投票人數為1,317,682，較上屆少33,123人；投票率則微升至31.9%，比2021年高1.7個百分點。
值得留意的是，今屆計算投票率採用的登記選民人數為4,131,298，屬截至2025年12月5日的紀錄，已扣除離世或喪失登記等選民，相比今年9月25日正式選民登記冊發表時的4,138,992人較低，少了7,694人。
基於相關改動，以已更新登記選民人數作為基數計算，相比使用正式選民登記冊，會高出0.1個百分點。BBC中文已向選舉事務處查詢，至截稿前未有回覆。
資料顯示，主權移交後的首六屆立法會選舉投票率由43.6%至58.3%不等，2021年改制後的選舉，投票率則跌至歷史最低，僅達30.2%。
今屆選舉投票時間比上屆多2小時，選舉管理委員會主席陸啟康認為有關安排可便利選民，並非「所謂谷票的措施」。
BBC中文統計總投票人數和各選區有效票，推算地方直選無效票（包括白票及廢票）約4.1萬多張，佔整體約3.12%，比上屆增加1.08百分點，屬歷屆最高。至於大埔火災所屬的新界東北選區，在13.4萬張選票中，有4,634張屬無效票，比率達3.45%，是10個地方選區中最高。
政黨分布：民建聯成大贏家
在今次選舉提名期結束前，累計35名第七屆議員決定不競逐連任，當中有17人年屆65歲以上。部份棄選議員在公開場合或社交媒體上，以年紀大為由解釋不參選的原因。
54名議員競逐連任，有4人「落馬」，包括民建聯的顏汶羽、黃俊碩；工聯會的郭偉强、陸頌雄。
以政黨分佈計算，民建聯成為大贏家，派出26人參選，共取得20個議席，較現屆增加一席。整體議席雖有進帳，但在地方選區的總得票就較上屆大減約36%，上屆民建聯有超過68萬票，今屆只有逾43萬票。
經民聯再次成為議會第二大黨，在功能界別及選委界合共贏得8席，參選地區直選者則「全軍覆沒」。
工聯會維持7席，然而，郭偉强、陸頌雄今屆由選委會界別轉戰地區直選，雙雙墮馬，前者已當三屆立法會議員，後者則連續兩屆為議員。
新民黨的議席總數則大減一半，現屆原有6個議席，主席葉劉淑儀與兩名副主席黎棟國、容海恩放棄競逐連任；今屆8人參選，只有3人勝出。
至於同樣在選前宣佈退下火線的田北辰，則成功交棒，實政圓桌成為一人政黨。
四成多「新人」進入立法會
換言之，新一屆立法會90名議員，50人為現屆議員，40人屬於「新丁」，佔比約4成多。
新面孔當中，有第六次參選的西頁區議員方國珊，她參加新界東南地區直選，以58,828票成為「票后」。
經選委會界別晉身議會包括：全國人大前常委范徐麗泰的兒子、全國政協范駿華，以及已退休的警察員佐級協會前主席陳祖光等。
在功能組別方面，奧運劍擊金牌得主江旻憓「空降」參選旅遊界獲勝。
選舉結果塵埃落定，國務院港澳辦發言人形容，選舉過程安全、順利、圓滿，指各界別的投票率「大幅超越上屆，充分代表香港民意」，又指新一屆議員能夠「自覺維護行政主導體制，正確處理行政立法關係，全力支持行政長官和特區政府依法施政」。
駐港國安公署表示，選舉期間，對外敵對勢和反中亂港分子「不斷攻擊抹黑選舉制度和參選人，甚至妄圖『以災亂港』」，特區政府及時澄清，依法調查、制止、拘捕，為選舉創造有利條件。
中聯辦發言人則指，選舉圓滿舉行展現火災後香港的「撫忍傷痛、克難前行、共建家園的不屈精神」。
