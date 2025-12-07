香港立法會選舉 投票率略高於上屆 投票人數減5萬人

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港在「愛國者治港」制度下舉行的第二次立法會選舉，截至7日晚間10時30分，估計已有31.4％的選民投票，略高於2021年上屆選舉創下的歷史最低投票率。此次選舉在大埔宏福苑發生悲劇性大火後僅12天舉行，整體氣氛沉重。

綜合《南華早報》等香港媒體報導，截至晚間10時30分，地區直選(民眾普選)投票率達31.43％，比上屆全天的30.20％總投票率多出1.23個百分點；累計129萬8261人投票，相較於上屆總人數135萬680人，相差約5萬人。

雖然投票率略高於2021年選舉，但登記選民人數減少34萬人，降幅達7.6％，剩下約413萬1000人。最高投票率為2016年的58.28％，當時是中國政府推動重大選舉改革、只允許「愛國者」參選之前的最後一屆選舉。

這次立法會改選共有161名候選人競逐90個議席，其中地區直選選出20人、功能界別選出30人、選舉委員會選出40人，更多年輕及新面孔參選，因為有約3分之1現任議員，主要是資深議員，據傳在北京施壓下放棄尋求連任。

為了配合選舉，當局展開大規模宣傳，開放新的指定投票所供公務員和醫院工作人員投票，並將投票時間延長2小時。超過20萬名公務員、醫院工作人員、安養院居民及職員，以及少數族裔居民，在全港22個指定投票所登記投票。

一些商家也推出優惠，例如購物券、半價電影票等，也有雇主向持「投票感謝卡」的員工提供半天假。在選舉前，有5天的競選活動因宏福苑大火而暫停。

7日投票日氣氛沉靜，候選人不再高呼口號或使用擴音器，但各區仍可看到大量印有候選人編號的彩色布條。

部分選民向《南早》表示，他們希望履行「公民責任」；另一些人則因為大埔火災暴露出建築工程管理上的許多漏洞，而感到必須投票。也有一些人坦言，是因為商店的優惠及折扣電影票而被吸引。

這次選舉的焦點之一，是大埔火災對建制派政黨「民主建港協進聯盟」(民建聯)的影響。據傳該黨區議員黃碧嬌曾就宏福苑的翻修工程，向業主立案法團提供建議。一些選民表示仍會支持該黨，但也有人認為需要改變。

然而，也有人選擇不投票，包括48歲的陳小姐。她認為，港府應在火災後延後選舉，因為「選舉如期舉行感覺像是在傷口上撒鹽」。

