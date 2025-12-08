香港立法會選舉 投票率第2低 大火陰影

圖／達志影像美聯社

香港立法會，12月7日如期舉行立法會選舉，新一屆立法會的最大黨，一樣由香港建制派的民建聯蟬聯，第二和第三，則分別是經民聯和工聯會，而北京屬意的巴黎奧運劍金牌得主江旻憓，也取得一席。這回，香港的投票率只有31.9%，是史上第2低紀錄，可說是籠罩在宏福苑大火的陰影中。

香港立法會，12月7日如期舉行換屆選舉。

改選的90席中，20席「地區直選」是港人直選，30席「功能界別」，由相關行業的個人或團體選出，還有40席「選舉委員會界別」，由北京忠誠派掌控的選委會內部選出。這一場貫徹「愛國者治港」原則的大選，結果一如各界所料，最大贏家，是香港建制派，也就是親中的第一大黨民建聯，取得20席；第二大黨，經民聯，取得8席，第三大黨，工聯會則維持7席。北京屬意的她也有一席之地。

主持人：「M1號候選人江旻憓女士，所得票數是131票，M2號候選人馬軼超先生，所得票數是23票。我現在宣佈M1號候選人江旻憓女士，在上述選舉中當選。」

立法會旅遊界當選人 江旻憓：「獲選為代表旅遊界的立法會議員，是我的榮幸，衷心感謝業界的支持。」

31歲的巴黎奧運銳劍金牌得主，兼政治素人江旻憓，首次參選就當選。香港特首李家超發表聲明，表示選舉順利舉行，是對憲制秩序的尊重。也說，期望和新議員們，推動宏福苑大火的災後重建工作。

TVB主播：「駐港國家安全公署發言人就表示，選舉結果表明，在國安法治護航下，一切干擾破壞立法會選舉的企圖，注定徒勞無功。」

這一屆大選中，7日當日，4人因涉嫌「煽惑他人不投票或投無效票」遭到逮捕。目前，當局累計逮捕11人，並起訴其中3人。

這回，香港政府主打「加時」，首次延長投票時間2小時，也「加點」，首次增設專屬投票站、外展投票站和鄰近邊境投票站，同時，安排往返投票站和地鐵站的接駁小巴。催票不遺餘力，但投票率卻籠罩在宏福苑大火的陰影中。

香港選管會主席 陸啟康：「我認為這毀滅性的大火，改變社會氛圍，因這個事故，對社會大眾的影響，我們在組織選舉上非常困難。」

這屆的投票率31.9% ，創第2低紀錄；而上一屆，2021年投票率只有30.2%，創自1997年香港主權移交中國以來的最低紀錄。而這一屆的已登記選民人數，比上屆下降34萬人，實際投票人數，比上屆少3.3萬人。這是出門投票港人的主要心願。

香港選民：「大家因為這個火災都心情不好，所以都希望大家走出來，選一些比較能夠做事的人。」

11月26日一場最高級別五級大火中，7棟樓陷火海，至少159人死亡。

TVB主播：「大火至今仍有31人失聯，有部分遺體未能確認身份，警方因此安排失聯人士的家屬，和已經憑照片初步辨認遺體的人士，今明兩日分批進行DNA採樣。」

目前，香港警方逮捕15名涉嫌誤殺的人，另外還逮捕12人進行貪污調查。

而港人的心，仍和那些逝去的生命緊緊繫在一起。宏福苑附近的一個地點，堆滿鮮花，場上一家老小鞠躬、雙手合十、佇立哀悼致意，這已經是他們能釋放無盡悲傷的最後一個晚上。

香港民眾：「因為知道今天是最後一晚，可以做這個悼念活動，他們說今晚凌晨0時就會清場，雖然我希望可以長一點，我相信最後很多人沒能有足夠時間和機會，去釋放自己的情緒，但無奈的，應該還是有些不可控的因素。但是真的希望可以珍惜這個機會，親自再看一次，大家分享自己的情感。」

8日凌晨0點一到，清潔人員進場。隨著香港立法會的改選，人們一周以來的悼念痕跡，一點一點一點的清理殆盡。唯一標誌大火存在的，只有昔日到大埔，就一定會經過的宏福苑，如今焦黑的樓體殘骸。

