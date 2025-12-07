香港立法會選舉 旅遊界奧運擊劍金牌江旻憓當選

香港奧運擊劍金牌江旻憓，參選香港立法會選舉，競逐旅遊界議席成功當選。

香港立法會換屆選舉，多個功能界別陸續公布結果。其中旅遊界，由奧運擊劍金牌得主江旻憓以131票，擊敗獲得23票的對手馬軼超。（戚海倫報導）

香港立法會選舉，香港奧運擊劍金牌選手江旻憓成為焦點。江旻憓參選旅遊界議席，但過去沒有任何從政及旅遊界工作經驗；先前她曾被問到和旅遊界的關係，江旻憓說，「體育精神適用於所有界別」，引發討論。

江旻憓當選後表示，對於獲選為立法會議員感到榮幸，感謝業界支持，她也說，旅遊業是香港4大支柱產業之一，未來會扮演好政策推動者及社會的橋樑角色，為大家發聲，推動香港旅遊業發展，會盡快投入工作，團結業界，服務香港。

江旻憓在2024巴黎奧運奪下女子銳劍金牌，她身高178公分，常面帶微笑，有「微笑劍后」之稱。江旻憓奪下奧運金牌後退役，加入香港賽馬會，擔任對外事務經理。之後她被選為中華全國青年聯合會常務委員，今年曾經獲邀到北京觀看九三閱兵。在香港立法會，地區直選議員不能擁有外國居留權，但有12個功能組別例外。江旻憓先前說，她已經申請放棄加拿大護照。