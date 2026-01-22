香港第一人！鄧紫棋「4月站上大巨蛋」連唱3天 票價、搶票時間曝光

鄧紫棋公告台北站演唱會，將在4月站上大巨蛋開唱。翻攝自微博



香港創作天后鄧紫棋睽違7年即將再度來台，宣布將於4月10日至12日，一連3天在台北大巨蛋舉辦升級版「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會2.0，成為首位在台北大巨蛋舉行個人演唱會的香港歌手，再為個人演藝生涯寫下重要里程碑。

「I AM GLORIA」巡演名稱取自鄧紫棋本名「GLORIA」，象徵回歸初心、擁抱真實自我。巡演自啟動以來，足跡橫跨亞洲、歐洲與美洲，截至上週累計已完成149場演出。她也因此成為華語女歌手單輪巡演場次紀錄保持人，其中多達137場在體育場舉行，奪下亞洲歌手單輪巡演體育場場次最多的紀錄。

值得一提的是，4月10日台北首場演出，正好也是「I AM GLORIA」世界巡演的第150場，在場次與場地皆具指標意義的時刻，鄧紫棋也期待透過音樂敘事，與歌迷產生更深層的情感連結。

此次2.0升級版巡演，在舞台設計上全面強化視覺張力，結合權杖意象、機械巨獅等大型舞台裝置，並搭配寶石造型延伸舞台、雷射矩陣、紙花效果與4D特效，透過層次分明的聲光設計，完整呈現「GLORIA」所象徵的人生篇章與精神核心。

鄧紫棋的音樂陪伴無數歌迷走過低潮，她巡演期間也曾在舞台上分享心路歷程，坦言一路走來的掙扎與成長，並向全場歌迷告白：「當你感到孤獨的時候，記住你不是一個人。」成為粉絲心中的力量來源。

隨著台北站正式公告，演唱會宣傳也同步在台北街頭展開，超過30處指標地點曝光主視覺，涵蓋捷運台北101／世貿站、信義區、西門町、台北車站、機場捷運，同時延伸至大台北捷運五大主線共25站大型螢幕，提前為演唱會暖身。

本次演唱會由永豐金控冠名贊助，「G.E.M.鄧紫棋 I AM GLORIA 世界巡迴演唱會2.0—台北站」票價為新台幣1680元至6880元。持有永豐銀行信用卡者，可於2月6日下午3點至5點，透過拓元售票系統優先購票；2月7日上午11點起，拓元售票系統、Trip.com及Klook全面開賣。

鄧紫棋公告台北站演唱會，將在4月站上大巨蛋開唱。翻攝自FB@Live Nation Taiwan

