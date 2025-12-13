香港籍女大生當車手犯案累累 6案先判刑

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕一名來台就讀大學的香港籍林姓女大學生，來台求學期間結識詐騙集團成員，林女今年4月份後相當忙碌，除了當車手四處領款還身兼取簿手拿走人頭戶所提供提款卡。近來被害人陸續向警方提告，林女因此遭逮，先涉及擔任車手6案近期先被判刑，苗栗地院法官因林女犯眾多同類型案件經法院審理中，未定林女應執行有期徒刑，先依林女犯三人以上共同詐欺取財罪共6罪判刑。

法官依犯三人以上共同詐欺取財罪，判處林女有期徒刑1年4個月、併科罰金3萬元；有期徒刑1年1個月，併科罰金1萬元；有期徒刑1年1個月，併科罰金1萬元；有期徒刑1年3個月，併科罰金3萬元；有期徒刑1年3個月，併科罰金3萬元；有期徒刑1年1個月，併科罰金1萬元。林女遭宣判罰金可易服勞役，以1000元折算1日。

林女所屬詐騙集團依買賣商品等手法詐騙，等待被害人匯錢，林女接獲指示後即前往提領贓款再將贓款丟包在詐騙集團指示的草叢內，林女則供稱因此獲取8000元犯罪所得。

法官近期審理後，考量林女仍有眾多同類型之案件經法院審理中，故未定林女應執行有期徒刑刑期。

