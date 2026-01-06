香港籍「中聯黃埔」距基隆港17浬處遇惡浪 27貨櫃落海

基隆港近海發生貨櫃輪載運的貨櫃落海事件，航港局上午發布了礙航公告，海巡也在富貴角北方找到了落海的27只貨櫃中的3只。（讀者提供／張志康基隆傳真）

一艘香港籍貨輪「中聯黃埔」6日上午自基隆港出海，行經基隆港北方約17.5浬處，發生貨櫃落海意外，據了解約有27個左右的貨櫃自船上掉落。海巡署基隆海巡隊上午8時許獲報後，出動海巡艇前往協助，僅在富貴角北方2.5浬處找到3只貨櫃在海上漂流。

香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」清晨6時左右，自基隆港出港，行經基隆港北方約17.5浬處，因為海象不佳，發生船上約27個貨櫃掉落的意外。因為距離航道太近，船方立即向基隆港務分公司通報。

海巡署基隆海巡隊上午8時許獲報後，立即派出100噸級的PP-10069海巡艇前往通報的地點，上午10時左右抵達通報的海域，並沒有發現貨櫃的蹤跡，接著擴大搜尋範圍，11時左右在富貴角北方約2.5浬找到了3個貨櫃在海面上載浮載沉。後續海巡隊也將持續搜尋。

交通部航港局初步了解後，上午也發在了礙航公告，指出中聯黃埔貨輪6日清晨駛離基隆港，航行到距基隆港約17浬、在石門海岸北方近10浬處，發生貨櫃落海事件，研判是因未繫固好貨櫃，加上海象不佳釀禍，北部航務中心已組成專案小組因應。

依海域船舶動態資訊系統顯示，發生貨櫃落海事件的香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」已經在下午2時許抵達台中港靠泊。

