香港終院首席法官罕見提及黎智英案 為審理辯解

（中央社記者張謙香港19日電）香港終審法院首席法官張舉能今天在一項法律活動上致辭時，罕見地談到壹傳媒集團創辦人黎智英的國安法案件。但他宣稱，該案是按照司法獨立原則進行審理，而威脅對香港法官實施制裁，無異於「干預司法獨立」。

香港「2026年法律年度開啟典禮」今天舉行，張舉能在典禮致辭時，除了概述2025年司法機構的主要工作外，還特別談及黎智英案，以及在這起案件中所涉及的司法獨立原則。

張舉能表示，高等法院原訟法庭對黎智英及其公司所涉及的刑事案件的審理，歷時長久，已於最近審結；他們被裁定涉及國家安全及串謀的罪行罪名成立，判刑部分則仍未結束，日後是否進行上訴，仍是未知之數。

他說，這一審訊的判決在國際上受到不少關注和評論，且一如預料，鑑於目前地緣政治的角力，當中不乏對檢控和裁決以至香港法院和法治的批評。

張舉能提到，案件的法律程序仍在進行中，被告人有上訴的權利。假若提出上訴，任何指稱的錯誤，無論是在法律、程序或是證據方面，上訴法庭定會加以考慮。

他強調，自己不會評論案件的是非曲直，也不會就法律程序作出斷然的主張，但希望藉此機會強調幾項重要的原則。

張舉能表示，法庭的裁決很少會令所有人滿意，但任何評論或批評，必須言之有據才有意義，任何嚴厲批評或相反意見，必須建基在細閱判案書及認真理解法庭論證之上。

他宣稱，基本法、一般法律以及有關國家安全的法律都「保證法院公正獨立」，要求法庭判決必須基於審訊中的證據和法律論據，而非任何外在因素或公眾壓力。而所有刑事審訊都是按照已確立的刑事訴訟程序與證據規則進行，公眾和傳媒可以旁聽，不受無端施加限制。

張舉能還說，對香港法官實施制裁的威脅，無論以甚麼名目粉飾，「明顯地它們實質是以有悖法治的方式企圖干預司法獨立，威脅恐嚇無異於貪腐賄賂，兩者實際上是一體兩面，都是破壞公義的手段，不容於文明法治社會」。（編輯：邱國強）1150119