香港維港跨年煙火取消！社會沉重替代方案曝

▲香港維多利亞港跨年煙火，每年都吸引不少遊客，但今年由於宏福苑大火，社會氣氛沉痛，港府宣布取消跨年夜的維港煙火。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港上月發生宏福苑五級大火，造成160人死亡，全港傷痛。港府17日公布，今年跨年夜跨倒數活動將取消煙火匯演，改在中環舉行倒數活動。

據港媒香港01報導，大埔宏福苑五級大火造成嚴重傷亡，香港社會氣氛沉重，雖然聖誕活動大多已經恢復正常，但目前社會氣氛仍較為低沉，加上尊重火災死傷者為先，一直傳政府決定取消一年一度的除夕跨年倒數煙花匯演。

香港政務司長陳國基17日主持節慶安排跨部門工作小組會議，港府晚間說明，今年的除夕跨年倒數活動將會取消煙花匯演，以另一形式進行，與市民和旅客一起迎接新的一年。

香港旅發局隨後公布，2025年12月31日跨年夜，維多利亞港煙火表演取消，改於中環遮打道行人專用區舉行其他形式的倒數活動，活動內容預計稍晚公布，希望透過活動向市民與旅客傳遞正能量、關懷與平安的祝福，與大家一同迎接充滿希望的新一年。

香港維多利亞港的跨年煙火是全球矚目的盛大活動，往年都吸引不少遊客到訪香港跨年，當地居民也都會提前卡位。

