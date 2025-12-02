香港網傳宏福苑監視器畫面 火警鐘疑敲不響

▲香港網路上流傳一段影片，據稱是宏福苑宏建閣的監視器畫面，顯示居民敲打火警鐘都沒用，令不少香港民眾更加質疑，整起悲劇存在重大人為疏漏。（圖／截取自影片）

[NOWnews今日新聞] 香港宏福苑大火，截至2日中午，已知造成151人死，至少30多人失聯，部分尋獲遺體因受損嚴重、難以辨認，可能需要DNA測試才能確認身份，令家屬心情相當徬徨。香港網路上1日起瘋傳一段影片，據稱是宏福苑宏建閣的監視器畫面，顯示居民敲打火警鐘都沒用，對應災民先前控訴「警鈴都沒響」，令不少香港民眾更加質疑人為疏漏，但也有人詢問影片是否真在宏福苑內部拍攝。

根據《星島日報》報導，這段影片顯示時間為11月26日下午3點28分，畫面中有1名身穿黑衣的男子，用硬物敲打火警鐘，隨後1名中年女性問道有沒有滅火器，黑衣男回應說沒有後，便從樓梯方向離開。

廣告 廣告

發文者透露，相關片段來自宏福苑宏建閣某單位門外的監視器。這段影片在香港網路上引起不少人關注，紛紛表示：「這麼大的工程，整個用網包住，火警鐘竟然還不會響」、「想自救都沒辦法」、「生命攸關，大家真的要自己檢查清楚」。

香港大埔宏福苑於11月26日下午2點51分發生火警，短短10分鐘，就在下午3點02分升為三級火警，緊接著又於下午3點34分升為四級，直到傍晚6點22分，升為最高級別的五級火警。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

犧牲自己救5命！婦葬身香港大火 逐家拍門促逃生錯過時機仍無悔

港警再抓2人含前任區議員！曾轉發濱崎步、連署發起人被捕新聞

怕家人找不到！老人握身分證葬身香港大火 港男為尋好友悲痛認屍