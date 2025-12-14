香港繽紛冬日巡禮亞洲最閃耀！20 米聖誕樹5大打卡巨型玩具 中環8大建築化身巨型光影畫布

文／景點+ 張盈盈整理報導

歲末年終香港再度化身亞洲最閃耀的冬日旅遊勝地，讓旅客們沉浸在聖誕溫馨氛圍。「香港繽紛冬日巡禮」即日起至2026年1月4日舉行，亮點包括中環化身「冬日小鎮」、20米高巨型聖誕樹、浪漫「星光長廊」、置地廣塲中庭大型互動裝置「Noëlia at LANDMARK」，以及中環8大地標首度聯手呈獻沉浸式「光影匯·中環」。香港旅遊發展局更推出「繽紛冬日賞」精選逾300項優惠，以及跨年倒數煙花匯演作為壓軸盛事，為訪港遊客締造難忘聖誕跨年回憶。

圖 / 香港旅遊發展局，以下同

中環皇后像廣場花園化身成「聖誕天地」，20米高聖誕樹帶來宛如走進童話故事的夢幻體驗。整個聖誕天地遍布飛船、小木偶及小火車等充滿童趣的多彩經典玩具。臨近聖誕節時，現場更會上演聖誕頌歌表演，屆時聖誕老人會驚喜現身，送上佳節祝福。

由12間小木屋組成的聖誕市集也會陸續登場，帶來豐富多樣的節日主題餐飲、應節精品和節日限定工作坊，歡度冬日歡樂時光。

聖誕天地的閃亮焦點還有20米高巨型戶外聖誕樹，相當於6層樓高的壯觀規模令人嘆為觀止。遠看像一份巨型聖誕禮物身披閃耀絲帶，遍灑耀眼光芒。與此同時，連接聖誕天地的遮打道將化身成浪漫「星光長廊」，完美延續夢幻氛圍。遮打道沿途逾30棵樹木將懸掛璀璨的閃爍燈飾，為中環街頭注入一片浪漫的冬日光景。

此外，這次「香港繽紛冬日巡禮」一大亮點，還包括首度登場的沉浸式「光影匯·中環」。12月10日起，環繞聖誕天地的中環8大地標建築將破天荒化身巨型光影畫布，結合3D投影技術、燈光效果及節日樂韻，上演一場震撼視聽的感官盛宴。

從中環皇后像廣場花園聖誕天地的視角仰望，可見栩栩如生、多變立體的馴鹿、天使、雪人和禮物等節慶圖案，部分影像更會於標誌性歷史建築與現代摩天大樓之間閃現，如同在聖誕天地的樹木上生動跳躍穿梭，伴隨歡樂的聖誕樂章節拍變換主題，為旅客帶來耳目一新的觀賞體驗，展現香港夜間的獨特魅力。

這8大地標建築包括：中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈及渣打銀行大廈。

夢幻燈海裝飾除了行人天橋的閃爍燈飾外，遮打大廈入口上空也懸掛精緻的聖誕樹燈飾，成為矚目的節慶亮點。每日晚上五點，燈光將點亮遮打道，呈現絢麗迷人的戶外聖誕景色。漫步於金光璀璨的燈海，遊人可抵達置地廣塲中庭的「Noëlia at LANDMARK」。此佔地 30 米、高達11 米的燈塔大型聖誕互動裝置，設有多個獨特打卡熱點，更展出全港最大型12 X 12米祈願湖，讓冬日慶典增添浪漫與祝福的氛圍。

香港旅遊發展局為讓旅客享受到盡善盡美的冬日假期，於12月起推出「繽紛冬日賞」推廣活動，涵蓋餐飲、購物、景點及交通逾300項為市民及旅客而設的精選優惠，展現香港節日魅力。香港已準備好完美冬日假期的必備元素，多個購物商場、酒店、主題樂園及特色景點將陸續換上燦爛燈飾，並舉辦各式節慶活動，為旅客打造畢生難忘的節日體驗。而跨年倒數煙花匯演作為「香港繽紛冬日巡禮」的壓軸盛事也會華麗登場，為冬日慶典掀起最高潮！

聖誕跨年行程規畫方面，可樂旅遊三天機加酒自由行二人一室住旺角盛世酒店，距離地鐵站一分鐘，美食逛街都方便，每人6,888元起（未稅）。要去香港迪士尼樂園的人可參考東南旅遊香港迪士尼自由行專案，一晚住香港迪士尼主題酒店一晚住市區酒店，含樂園連玩二日門票，每人9,688元起（未稅）。旅天下推出香港跨年限定行程，跨年夜將於海港城專屬場地舉辦倒數派對，欣賞維多利亞港跨年煙火。特別安排位置超方便的尖沙咀九龍酒店，步行即可抵達海港城，二人同行提供海港城港幣500元購物現金卡乙張，可於館內直接折抵消費！四天三夜二人成行機加酒自由行每人NT$19,999起（未稅），再享早鳥折價優惠，第二人折價3,000元。

【Info】

香港繽紛冬日巡禮

日期：2025年11月14日至2026年1月4日



聖誕天地

日期：2025年11月14日至2026年1月4日

地點：香港島中環皇后像廣場花園（南、北）

門票：免費入場

交通：港鐵中環站K出口



光影匯·中環

觀賞位置：香港島中環皇后像廣場花園（南）

日期：2025年12月10日至2026年1月4日

時間：晚上7:30至晚上10:30 每30分鐘循環演出

八大地標：中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈、渣打銀行大廈



星光長廊

日期：2025年11月下旬至2026年1月

地點：香港島中環置地廣塲中庭及中環遮打道一帶





