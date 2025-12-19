香港繽紛冬日巡禮登場！燈海光影跨年最浪漫
年末旅遊旺季來臨，香港再度以燈海、光影與節慶活動，勾勒出亞洲最閃耀的冬季旅遊風景。年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」即日起登場，一路延續至 2026 年1月4日，中環、尖沙咀、灣仔等核心地區同步換上耶誕新裝，從白天到夜晚，為旅客打造節奏明快、層次豐富的冬日行程。
今年巡禮焦點落在中環一帶。皇后像廣場花園化身「聖誕天地」，高達 20 公尺的巨型戶外耶誕樹成為城市焦點，燈效隨音樂變化，外型宛如綁上緞帶的巨大禮物。園區內結合玩具飛船、小火車與童話角色裝置，營造宛如走進故事書的夢幻場景，耶誕節前夕更有頌歌演出與耶誕老人驚喜現身，增添節日溫度。
與廣場相連的遮打道夜晚化身「星光長廊」，逾 30 棵行道樹與行人天橋掛滿金色燈飾，燈海一路延伸至置地廣場中庭，大型互動裝置「Noëlia at LANDMARK」同步登場，燈塔造型結合祈願湖與拍照點，成為冬夜散步與打卡的浪漫路線。
夜色中，另一項重頭戲「光影匯．中環」也同步登場。中環八大地標建築首度聯手，化身為巨型光影畫布，中國銀行大廈、終審法院大樓、滙豐總行大廈等地標，透過4K投影與3D影像，上演每晚循環的沉浸式光影演出。節慶圖案在歷史建築與摩天大樓間流動，搭配重新編曲的耶誕樂章，展現香港夜色獨有的層次感。
商場節慶活動同樣精彩。旺角朗豪坊邀請英國人氣品牌 Noodoll 薯仔家族首度登港，打造充滿儀式感的「薯誕百貨」；海港城則攜手香港迪士尼樂園，將20周年派對與耶誕氛圍延伸至尖沙咀，米奇、冰雪奇緣與 Duffy 主題裝置，成為親子與粉絲必訪亮點。
近年最具代表性的古蹟活化地標—尖沙咀「1881」與中環「大館」，也成為冬季旅遊不可錯過的文化座標。「1881」以潮流品牌與期間限定裝置吸引年輕族群；大館則以展覽、表演與公共藝術，讓歷史建築成為當代文化舞台。一動一靜，展現香港古蹟活化的雙重樣貌。
交通體驗方面，第六代山頂纜車全面升級後，大幅提升載客量與舒適度，候車時間縮短逾七成，讓這條百年經典路線在保留歷史精神的同時，持續成為香港最具代表性的城市風景。
夜間行程則可延伸至跑馬地馬場。每逢周三晚間的「快活星期三」，在燈光照耀下展開夜賽，馬蹄聲、音樂與歡呼聲交織成香港獨有的夜生活風景，即使不熟悉賽馬也能輕鬆融入現場氛圍。
較特別的是，遊客到此賽馬，說不定還可以看到大明星的愛駒。武打明星甄子丹的愛駒名為「極速神影」，平時交由馴馬師姚本輝訓練，過去甄子丹也養有「宇宙車神」，在香港曾贏得3場頭馬；天王郭富城也擁有4匹馬，包括「舞林寶典」、「舞林密碼」等，「愛將」目前已退役。
灣仔利東街今年以歐洲嘉年華為靈感，呈獻「Luminous Carnival」燈飾盛事，200 公尺林蔭步道化身夢幻樂園，燈光音樂匯演、飄雪效果與市集活動，為冬日街頭注入國際節慶感。
文化旅遊方面，香港故宮文化博物館推出「古埃及文明大展—埃及博物館珍藏」，展出250件橫跨近5000年的珍貴文物，結合多媒體與互動設計，成為冬季訪港的重要文化亮點。展覽至 2026年8月31日，是香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物展覽。
隨著跨年煙火壓軸登場，香港以燈光、光影藝術、文化展覽與夜間娛樂，勾勒出一座日夜皆精采的冬季城市樣貌，成為歲末年終走訪亞洲的亮眼選擇，各旅行社業者也紛紛推優惠方案。
可樂旅遊3天機加酒自由行、2人一室住旺角盛世酒店，距離地鐵站1分鐘，美食逛街都方便，每人6,888元起（未稅）。要去香港迪士尼樂園的人可參考東南旅遊香港迪士尼自由行專案，一晚住香港迪士尼主題酒店一晚住市區酒店，含樂園連玩2日門票，每人9,688元起（未稅）。
旅天下亦有香港跨年限定行程，跨年夜將於海港城專屬場地舉辦倒數派對，欣賞維多利亞港跨年煙火，特別安排位置超方便的尖沙咀九龍酒店，步行即可抵達海港城，2人同行提供海港城港幣500元購物現金卡乙張，可於館內直接折抵消費，4天3夜2人成行機加酒自由行，每人19,999起（未稅），再享早鳥折價優惠，第二人折價3,000元。
