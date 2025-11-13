「香港繽紛冬日巡禮」 大展聖誕氛圍，蒐羅今年旅遊亮點！



「香港繽紛冬日巡禮」將於2025年11月14日至2026年1月4日舉行，將以璀璨燈飾與節慶裝置將中環化身夢幻「冬日小鎮」。

【旅遊經 洪書瑱報導】

聖誕鈴聲漸漸傳來，象徵溫馨的聖誕節要來了。其中，香港是最具聖誕氛圍的地方之一，已再度化身為亞洲最閃耀的冬日旅遊勝地！「香港繽紛冬日巡禮」於明(14)日至明(2026)年1月4日舉行。為此，為民眾蒐羅今年亮點，包括：中環化身「冬日小鎮」、20米高巨型聖誕樹、浪漫「星光長廊」、置地廣塲中庭大型互動裝置「Noëlia at LANDMARK」，以及中環八幢地標首度聯手呈獻沉浸式「光影匯·中環」。除此之外，香港旅遊發展局也趁著聖誕節慶，推出「繽紛冬日賞」精選逾300項優惠，並設一站式平台方便規劃冬日行程，邀您一起至香港感受聖誕繽紛以及跨年倒數煙花匯演的璀璨！





廣告 廣告

※.中環皇后像廣場花園化身聖誕天地，巨型聖誕樹閃亮登場──







中環皇后像廣場花園化身夢幻「聖誕天地」，以飛船、小木偶、小火車等繽紛裝飾打造童話般的節慶場景。

中環皇后像廣場花園於明(14)日起，將化身成「聖誕天地」，帶來宛如走進童話故事的夢幻體驗，整個「聖誕天地」遍布飛船、小木偶及小火車等充滿童趣的多彩經典玩具。其中，閃亮焦點還有20米高巨型戶外聖誕樹，相當於六層樓高的壯觀規模令人嘆為觀止。遠看像一份巨型聖誕禮物身披閃耀絲帶，遍灑耀眼光芒。與此同時，連接聖誕天地的遮打道將化身成浪漫「星光長廊」，完美延續夢幻氛圍。聖誕天地的遮打道沿途逾30棵樹木將懸掛璀璨的閃爍燈飾，為中環街頭注入一片浪漫的冬日光景。









高達20米的巨型聖誕樹與浪漫「星光長廊」點亮中環夜色，成為香港冬日聖誕最燦爛必拍景點。







從聖誕天地仰望，可見馴鹿光影於中環天際間閃耀律動，為冬夜增添夢幻節慶氣息。





在臨近聖誕節時，現場更會上演聖誕頌歌表演，屆時聖誕老人亦會驚喜現身，送上佳節祝福。另外，此處還有由12間小木屋所組成的聖誕市集，也緊接於11月28日登場，帶來豐富多樣的節日主題餐飲、應節精品和節日限定工作坊等。









遮打大廈與行人天橋掛滿璀璨燈飾，每晚五點亮燈後，整條遮打道化身金光閃耀的「星光長廊」。







置地廣塲中庭以高達11米的「Noëlia at LANDMARK」燈塔裝置成為焦點，搭配12米見方的祈願湖，打造浪漫夢幻的冬日打卡勝地。





除了行人天橋的閃爍燈飾外，遮打大廈入口上空亦將懸掛精緻的聖誕樹燈飾，成為矚目的節慶亮點。每日晚上五點，燈光將點亮遮打道，呈現絢麗迷人的戶外聖誕景色。漫步於金光璀璨的燈海，遊人可抵達置地廣塲中庭的「Noëlia at LANDMARK」。此佔地 30 米、高達11米的燈塔大型聖誕互動裝置，設有多個獨特打卡熱點，更展出全港最大型12 X 12米祈願湖，讓冬日慶典增添浪漫與祝福的氛圍。





※.中環八大地標首度化身巨型光影畫布 合演沉浸式夢幻「光影匯·中環」──







中環八幢地標首度聯手打造沉浸式「光影匯·中環」，配合跨年煙花匯演，為旅客呈獻最閃耀的冬日盛景。



今年「香港繽紛冬日巡禮」的另一矚目焦點，還有首度登場的沉浸式「光影匯·中環」，活動於11月28日起，環繞聖誕天地的中環八大地標建築，包括：中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈及渣打銀行大廈等，將破天荒化身巨型光影畫布，結合3D投影技術、燈光效果及節日樂韻，上演一場震撼視聽的感官盛宴。從聖誕天地的視角仰望，可見栩栩如生、多變立體的馴鹿、天使、雪人和禮物等節慶圖案，部分影像更會於標誌性歷史建築與現代摩天大樓之間閃現，如同在聖誕天地的樹木上生動跳躍穿梭，伴隨歡樂的聖誕樂章節拍變換主題，為旅客帶來耳目一新的觀賞體驗，展現香港夜間的獨特魅力。









「光影匯·中環」於11月28日起登場，中環八大建築化身巨型光影畫布 沉浸式光影匯呈獻震撼視聽感官盛宴。



為讓旅客享受到更盡善盡美的冬日假期，香港旅遊發展局於12月起推出「繽紛冬日賞」推廣活動，涵蓋餐飲、購物、景點及交通逾300項為市民及旅客而設的精選優惠，展現香港節日魅力。香港在聖誕之際，多個購物商場、酒店、主題樂園及特色景點將陸續換上燦爛燈飾，並舉辦各式節慶活動，為旅客打造畢生難忘的節日體驗。而跨年倒數煙花匯演將作為「香港繽紛冬日巡禮」的壓軸盛事華麗登場，為冬日慶典掀起最高潮。





若有計劃前往「香港」，目前國內旅行社，如：可樂旅遊推三天機加酒自由行二人一室，住旺角盛世酒店，距離地鐵站一分鐘，美食逛街都方便，每人6,888元起（未稅）；若計劃前往香港迪士尼樂園，可參考東南旅遊香港迪士尼自由行專案，一晚住香港迪士尼主題酒店一晚住市區酒店，含樂園連玩二日門票，每人9,688元起（未稅）。另，旅天下則是規劃了香港跨年限定行程，跨年夜將於海港城專屬場地舉辦倒數派對，欣賞維多利亞港跨年煙火。特別安排位置超方便的尖沙咀九龍酒店，步行即可抵達海港城，二人同行提供海港城港幣500元購物現金卡乙張，可於館內直接折抵消費！四天三夜二人成行機加酒自由行每人NT＄19,999起（未稅），再享早鳥折價優惠，第二人折價3,000元。

相關「香港繽紛冬日巡禮」資訊，可至活動網頁(http://www.discoverhongkong.com/winterfest/tc)查詢！

以上圖片：港旅局提供