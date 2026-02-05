香港美女主持曲線升級！親曝「36歲二度發育」全過程

娛樂中心／吳宜庭報導



36歲的香港女主持人辛巧琪近日因身形變化引發網友熱議，不少人注意到她的曲線較過去更加豐滿。對此，她親自在IG發文回應，坦言自己的胸部確實出現「再度發育」，但強調並非動刀或注射醫美產品，而是透過一種耗時又低調的方式慢慢累積成果，希望外界不要過度揣測。





香港美女主持36歲曲線再升級？親曝「二度發育」真相：不是醫美捷徑

辛巧琪表示，自己連續3年使用真空拉力系統，藉由長時間外力牽引促進組織與脂肪細胞增長。（圖／翻攝自IG @binkysun）





辛巧琪透露，自己長達3年使用名為真空拉力系統進行訓練，透過長時間的外力牽引，刺激組織與脂肪細胞增長。不過，這種方式價格高昂、效果緩慢，且醫師要求相當嚴格，她每天至少需配戴10小時。由於儀器又重又大，睡覺只能平躺，一翻身就會被警示聲吵醒，長期下來嚴重影響生活品質。期間她還曾出現紅疹、皮膚發炎、瘀黑難消等狀況，並為此放棄許多社交活動，相關費用也難以精算。

辛巧琪分享，曾有兩位朋友嘗試同樣方法，但最後都因難以承受而放棄。（圖／翻攝自IG @binkysun）





她也提到，曾有兩名朋友受到影響嘗試相同方式，但最終都因難以承受而放棄。辛巧琪表示，無論是學習、工作、減重或身體管理，她向來都是訂下目標就全力以赴，這3年的努力雖然充滿挫折，卻只求對得起自己。她坦言，「如果要靠別人的看法去建立自己價值的話，你的情緒和自信永遠被人掌握著。所以記住做是為自己的開心，自己的自信。不是你不夠好，只是你想更好」。





