香港美食餐廳特搜 蛇羹、燒鵝、酒吧、蛋塔...吃遍香港限定感性與潮流美食！

香港美食餐廳特搜 蛇羹、烤鵝、酒吧、蛋塔...吃遍香港限定感性美食！

香港擁有享譽全球的「美食天堂」。從傳承百年的滋補蛇羹、精緻優雅的貴婦下午茶，到年輕一代瘋搶的人氣蛋塔，香港的每一口味道都交織著傳統與創新。如果您正計畫一場舌尖上的香港之旅，這份推薦名單將帶您穿梭於香港經典與潮流之間。

說到香港的靈魂美食「燒鵝」，中環威靈頓街上的鏞記絕對是首選。創立於 1942 年，這家傳奇名店以「金牌燒鵝」聞名國內外，皮脆肉嫩、脂香四溢，是無數老饕對香港的第一印象。除了燒鵝，這裡的粵式大菜與點心也展現了極致的功底，是宴請或家庭團聚的不二之選。

鏞記酒家。（圖片：Winnie）

地址： 香港中環威靈頓街 32-40 號

電話： +852 2522 1624

營業時間： 11:00 – 22:30

想要體驗最道地的港式冬日補品，就不能錯過擁有百年歷史的「蛇王芬」。雖然店名帶「蛇」，但這裡的家常粵菜與精緻燉湯同樣精彩。其最具代表性的「五蛇羹」口感滑順、料多實在，配上細切的鮮檸檬葉絲，香氣格外清新，各款餐點也充滿了濃濃的港式情懷。

蛇王芬。（圖片：Winnie）

地址： 香港中環閣麟街 30 號地舖

電話： +852 2543 1032 / 3579 5954

營業時間： 11:00 – 21:30

3. Bakehouse

如果您最近造訪香港，一定會看見中環或尖沙咀街頭大排長龍的景象，這就是為了主廚 Gregoire Michaud 創辦的 Bakehouse。這裡的明星產品是「酸種蛋塔」（Sourdough Egg Tart），外層酥皮運用了酸種麵糰的層次感，內餡則是滑嫩濃郁的焦香卡士達。雖然分店眾多，但熱門口味往往在下午前就銷售一空。

bakehouse蛋塔。（圖片：Winnie）

地址（中環店）： 香港中環士丹頓街 5 號地下

電話： 不提供（現場購買為主）

營業時間： 08:00 – 21:00

若想在香港度過一個優雅的午後，沒有比半島酒店更經典的場所了。在充滿殖民地風情的華麗大堂中，一邊聆聽弦樂團現場演奏，一邊享用聞名遐邇的「經典英式下午茶」。熱烘烘的現烤司康配上德文郡凝脂奶油（Clotted Cream），是極致奢華的極簡享受，在佳節還會突推出不同的點心擺設。

半島酒店聖誕節會推出限定甜點下午茶。（圖片：Ｗinnie)

地址： 香港九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店大堂

電話： +852 2696 6772

營業時間： 07:00 – 23:30（下午茶時間通常為 14:00 – 18:00）

Bar Montana 是一處隱密而精緻的放鬆小酌空間，提供極具質感的特調調酒，旅行中想輕鬆一下這裡是完美的歇腳處。

bar montana氣氛很好適合小酌放鬆。(圖片：Winnie ＊未成年請勿飲酒）

（未成年請勿飲酒。開車不喝酒。）

地址： 香港上環荷李活道 108 號地舖

電話： +852 6784 1024

營業時間： 18:00 – 深夜