香港耶誕元旦長假 預期1152萬人次進出各口岸

（中央社記者張謙香港24日電）香港當局估計，在今年的耶誕及元旦長假期間，將會有1152萬人次進出本地海、陸、空管制站，他們包括香港居民和外來旅客。

為因應長假期間的龐大人流，香港當局已成立跨部門工作小組，以便做好人流管制工作，小組由香港政務司司長領導。

香港耶誕假期由24至28日，元旦假期由31日至明年1月4日，中間有上班時間，但許多港人為了方便出遊，一般都會請假，令假期得以連貫。

今天是平安夜，許多公司只上半天班，股票交易所也只有半天市，因此長假也自今天下午開始。很多公司也會於31日提早下班時間。

入境事務處預計，在整個假期間，將有1152萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，當中965萬人次經各陸路邊境管制站進出，預計陸路出境高峰期為25日，陸路入境高峰期為28日。

此外，鑒於大埔宏福苑此前發生奪命大火慘劇，香港今年取消了除夕跨年煙花匯演，但仍會在中環舉行跨年倒數活動，預計會有大批旅客尤其是中國大陸旅客來港歡度節日。

為了方便大陸旅客當天往返香港，港方將在元旦夜延長部分口岸通關時間。

據公布，香港入境處連同警務處、海關和鐵路公司已在羅湖邊境成立了聯合指揮中心，負責統籌香港和深圳之間的過境安排，以便疏導人流。（編輯：陳鎧妤）1141224