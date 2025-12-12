香港肉餅飯突爆紅！ 人潮凌晨「搭帳棚」卡位

一款平凡的肉餅飯在香港掀起了空前熱潮，起因竟是社群媒體上一句「全亞洲最好吃」的誇張評價。這間原本以番茄湯為招牌的小店，突然成為香港年輕人朝聖的熱門地點。熱潮之盛，有人甚至凌晨就搭起帳篷排隊，只為品嘗這碗神級肉餅飯。這一現象背後，是社群媒體演算法的推波助瀾，以及網友們的集體熱情所共同造就的奇特景象。

香港最近掀起一股「肉餅熱潮」，店門口大排長龍。 （圖／香港TVB東張西望）

儘管還未到午餐時間，這家店外已排起數十公尺長的隊伍。香港TVB《東張西望》節目到現場採訪，發現排隊民眾多為年輕人，有人甚至連夜搭帳篷排隊，只為了嚐一口這碗爆紅的肉餅飯。一位排隊40分鐘的顧客從觀塘特地坐車前來，他希望能吃到「全香港全亞洲最好吃的肉餅飯」。另一位顧客表示，這款肉餅飯氣味香濃，在市面上很少見到，雖然需要排隊半小時才能吃到，但他認為非常值得。

這家原本主打番茄湯的小店，因肉餅飯突然爆紅而人潮暴增，連老闆本人也感到不可思議。據香港TVB「東張西望」節目報導，爆紅原因可追溯至今年5月，一位網友在回覆與話題無關的貼文時，不斷提及這間冰室的肉餅飯。

這篇在社群媒體上的神級貼文，用「全亞洲最好吃」、「味蕾炸彈」、「大師手工」等詞彙瘋狂誇讚肉餅飯，引發網友好奇。這篇貼文甚至被翻譯成英文、日文、韓文等多種語言版本，吸引更多人前往朝聖，完全成為網路上的「流量密碼」。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑解釋，當大量網友開始複製貼上這些流行文字，系統可能判定這是共同話題。專家分析認為，正是因為眾多網友使用誇張文案瘋狂推薦，演算法將肉餅飯相關內容不斷推送給香港用戶，才引爆這波席捲全港的洗版式爆紅現象。

