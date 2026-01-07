香港能源專家分析 美逮馬杜洛意在委國重油

（中央社記者張謙香港7日電）香港前官員、能源專家何志平認為，這次美國空襲委內瑞拉並強行控制了總統馬杜洛，關鍵之一是委國石油與美國石油具有互補性；他並說，中國需要警惕的，不是委國局勢變化，而是地緣環境的時刻變化。

何志平是香港民政事務局前局長，卸任後曾擔任中華能源基金委員會常務副主席兼秘書長，主要從事能源戰略研究等。

他今天在香港文匯報撰文表示，美國這次空襲委內瑞拉，關鍵與兩國石油互補性密切相關。

據指出，委內瑞拉目前已探明的石油儲量有3000億桶，約占全球已探明儲量17%，居世界首位；美國探明石油儲量則有810億桶，頁岩革命使其成為石油生產大國，但頁岩油多為輕質低硫油，主要用於製造汽油，其他用途有限。

他說，美國現有煉油廠大部分按照重質原油標準而建，處理頁岩油設施不足，新建或改造煉油廠成本高昂，投資需幾十或上百億美元，建設週期需要5至10年。

相對的，委內瑞拉盛產重質原油，一經提煉會產生凝析氣，且衍生的化工產品種類比輕質原油更豐富，可滿足全球對這類衍生產品的特殊需求。

同時，兩者存在市場差價，輕油每桶75美元，重油則每桶68美元，而且輕油加工還需額外處理，每桶成本再增加4至6美元。

因此，美國長期以來仍需進口重質油，一是更符合煉油廠現有工藝，生產效率更高；二是可以利用差價盈利，與市場互補。

何志平並分析，美國對委內瑞拉出手，對中國不可避免帶來連鎖影響，首先是中委能源合作長期穩定且深入，一旦親美政權上台，中委合作短期高機率會受到一些衝擊。

但他認為，委內瑞拉生存底盤就是石油，不管未來哪種政治力量主導，要維持國家基本運轉，就必須出售石油，美國不可能自己大包大攬，中國恰好是最現實、最具實力一方，「不存在換人就不賣給中國這一說法，石油是現金流，不是意識形態」。

其次，中國此前曾向委內瑞拉提供數百億美元貸款，外界擔心新政府上台後會否承認債務及如約履行還款，何志平則表示，中國過去十多年對委國貸款主要通過「石油換貸款」和重組方式逐步回收，大致已消化，目前剩餘規模有限。

所以，即使委內瑞拉內部再折騰，也很難對中國金融體系造成實質衝擊。

其三，中企多年來在委內瑞拉電訊、基建等領域進行投資，政治變局及傾向很可能導致中資項目面臨被擠壓、叫停甚至收歸國有的風險，但就拉美國家過往幾十年政局變化經驗，其政治立場與經貿關係常走「兩條線」，不少偏右翼政府在政治上親美，經貿方面卻積極與中國合作，呈現「政冷經熱」狀態。

他認為，從以上角度看，委內瑞拉發生政治轉向，不代表未來中委經貿空間就會被壓縮。

他說：「中國真正需要警惕的，不是委內瑞拉局勢變化，而是地緣環境的時刻變化。中國的海外投資及能源合作等長期項目，必須把地緣風險當作長期變量，把底盤打穩、選擇做多、退路留夠，絕不能讓任何單一區域的不穩定，演變成系統性衝擊。」（編輯：廖文綺）1150107