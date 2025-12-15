香港自由時代輓歌！法院宣判黎智英「串謀勾結外國勢力」罪成：他的唯一意圖就是讓中共倒台

2025年12月15日，香港西九龍裁判法院宣讀了判詞摘要（本文長達855頁）：壹傳媒創辦人黎智英，被控兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發布煽動刊物」罪名，全數成立。曾在1989年印製T恤聲援天安門學生、在1995年創辦《蘋果日報》誓言「每日一蘋果，沒人騙得了我」的肥佬黎，此刻正式被官方認證為「國家之敵」。 這場歷時超過兩年、實際審訊長達156天的「世紀審判」，終於落下第一幕重槌。一如黎智英在法庭上答辯所說的：「我為民主而戰的結局對自己可能沒有好處，但這種犧牲是一種光榮。」這不僅一代香港傳媒大亨的宣判時刻，更可說是香港自由時代的輓歌。

從傳媒大亨到階下囚

杜麗冰、李運騰與李素蘭三名法官在判詞中毫不留情地將黎智英定性為整起案件的「首腦」，認定黎智英利用《蘋果日報》作為平台，與其助理馬克·西蒙（Mark Simon）及「重光團隊」（SWHK）成員如陳梓華、李宇軒等人串謀，透過國際遊說請求外國（特別是美國）對中國及香港實施制裁。法官特別提到，黎智英對北京懷有「長期的憎恨與怨懟」，這種個人情感驅動他利用媒體去破壞國家安全。

2014年9月28日，香港媒體大亨黎智英戴著護目鏡在政府總部外抗議。（美聯社）

對於黎智英在庭上辯稱其與美國前副總統彭斯（Mike Pence）、前國務卿龐畢歐（Mike Pompeo）的會面僅是「閒話家常」（chitchat）或單純請求聲援香港，法官並不採信。判詞直指黎智英清楚知道李宇軒參與「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的目的，並積極提供協助與宣傳，證據顯示他是整個制裁遊說網絡的幕後推手與金主。法官強調，國安法生效前後，黎智英的唯一意圖就是尋求中共倒台，即使最終代價要是犠牲中國和香港的利益。

黎智英與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，同樣被控串謀發布煽動刊物罪和串謀勾結外國勢力罪，黎智英另被控串謀勾結外國勢力罪。串謀發布煽動刊物罪，第一次定罪可判罰款5000元及監禁2年，至於勾結外國勢力罪的最高刑度則為終身監禁。

孤獨的抗爭者：1800天的單獨囚禁

2025年12月15日，黎智英的妻兒抵達西九龍裁判法院，等待黎智英案的判決，左為榮休樞機主教陳日君。（美聯社）

2025年12月15日，香港民眾在西九龍裁判法院外等候黎智英案宣判。（美聯社）

2025年12月15日，美國領事館代表在香港西九龍裁判法院出席黎智英國家安全案的宣判。（美聯社）

西方眼中的「政治審判」與北京的「法治勝利」

2014年10月9日，在金鐘港府總部外的幹道上，一名示威者舉著雨傘參加抗爭。（美聯社）

《蘋果》落地之後：一個時代的終結

