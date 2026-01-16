香港航空早鳥票最高8折限時開放

想在櫻花季飛日本、或是搶先規劃暑假前的輕旅行，現在正是訂票好時機。香港航空推出「Early-Bird SALE 2026」早鳥優惠，即日起至 2026 年 2 月 3 日止，凡預訂 2026 年 3 月 2 日至 6 月 30 日期間出發的指定航線來回機票，即可享有最高 8 折優惠，讓旅客能以更彈性的預算，提早卡位春季與初夏的熱門旅遊檔期。香港航空表示，台灣市場一直是重要客源之一，觀察到越來越多旅客習慣提早安排假期，尤其針對櫻花季、連假與暑前出遊的需求，此次早鳥方案正好提供更具吸引力的選擇。

本次優惠適用航點橫跨多個亞洲熱門旅遊城市，台灣旅客除了可搭乘台北—香港航線，也可透過香港轉機，輕鬆前往東京、大阪、札幌、福岡等日本賞櫻熱點，以及首爾、曼谷、布吉、峴港、河內、峇里島等度假勝地，無論是規劃賞櫻之旅、情侶浪漫假期、親子海島度假，或是暑假前的輕旅行，都有豐富選擇。此外，中國內地的北京、上海、杭州、成都、西安、重慶、三亞等城市，也適合喜愛文化、美食與城市探索的旅客，整體航網多元，讓旅遊規劃更具彈性。

香港航空也提醒，早鳥優惠名額有限，實際適用航線、訂位艙等與票價條件依官方公告為準。所有優惠價格皆已於訂位搜尋時直接顯示折扣後金額，旅客可清楚掌握預算、安心訂票。旅客可透過香港航空官方網站與行動平台查詢完整優惠內容。香港航空期望透過此次早鳥優惠，鼓勵更多台灣旅客提早規劃 2026 年的精彩旅程，從賞櫻季一路玩到暑假前，為生活增添更多期待與旅行樂趣。 查看原文