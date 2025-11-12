香港航空與土耳其航空擴展「代碼合作」 範圍延伸至澳洲航線
其他人也在看
颱風鳳凰影響 河床揚塵致高雄大寮空氣品質惡化
（中央社記者張已亷高雄12日電）受颱風鳳凰外圍環流影響，高屏溪沿岸今天下午風速驟升，導致河床裸露地區揚塵現象明顯，影響範圍涵蓋高雄大寮地區。當地民眾應盡量避免外出並關窗，降低吸入懸浮微粒風險。中央社 ・ 7 小時前
2歲兒多次眼傷就醫「竟是親生母親下毒手」？母親涉虐童被捕 警方調查是否涉及另名長女
根據西班牙《國家報》和《歐洲新聞社》的報導，警方是在醫療單位報案後介入此案。兩歲男童自今年1月以來多次因眼部炎症住進阿利坎特的巴爾米斯綜合醫院，院方觀察到一個異常狀況，每當母親陪同用藥時，男童情緒極度不安，但在無母親陪伴時則反應平穩。這一點引發醫療人員懷疑...CTWANT ・ 8 小時前
宜蘭國軍救災！ 裝甲車「輾爛」遊客拋錨車｜#鏡新聞
昨天（11/11）蘇澳淹大水的時候，有一名外地旅客因為車輛拋錨，把車停在路邊，卻不慎被救災路過的AAV7裝甲車輾過，整輛車被輾成一坨廢鐵，讓車主非常心痛也只能無語問蒼天。今天（11/12）下午，行政院長卓榮泰勘災時，向救災指揮部喊話，請國軍不用擔心車損的賠償，先專注在協助國人的工作。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 6 小時前
澎湖「望安之星」首航即斷航 監院糾正望安鄉公所
澎湖望安之星交通船前年2月23日風光下水首航，卻是「首航即停航」，監察院指出，澎湖縣望安鄉公所於「望安之星」新造交通船首航前夕處理委託營運廠商解約不當，致首航即斷航，交船至開始營運延宕2年6個月，並耗費公帑修繕，均核有違失，監察院通過糾正澎湖縣望安鄉公所。中時新聞網 ・ 6 小時前
冬季聯盟》球員、女孩簽名會登場！ 日職與韓職球員也參加
冬季聯盟集結台、日、韓三國球隊，場上帶來熱血沸騰的跨國交流賽，場下也將迎來星光熠熠的「球員、女孩簽名會」！今年簽名會邀請到台灣山林隊、台灣海洋隊、日職聯隊與韓職聯隊全體球員，以及台灣應援團女孩代表共同參與，將在熱情的冬季留下最珍貴的回憶與簽名。簽名會資格券將於11月14日中午12點起於ibon 售票系統正式開賣，每張資格券售價NT$1,500，總計四場次，每場限量60名，球迷朋友千萬別錯過！TSNA ・ 6 小時前
黃國昌「北高360」遭疑根本沒報名...林修民指沒號碼參賽「就是竊盜｣：讓參賽者生命安全置於危險當中
林修民說，參加所有的運動比賽，都一定會給你一個號碼，如果是田徑通常就是會給你號碼布，而自行車就會給你貼紙貼在頭盔上面，做這些的目的就是要確保人是參賽者；而在賽道上面的裁判，他們的工作之一就是檢查在賽道上面的人是不是真正的參賽者，其中判斷的標準就是他到底有沒有號碼。放言 Fount Media ・ 10 小時前
馬太鞍溪便道遭沖毀! 泥流灌民宅.轎車被大水沖到騰空
生活中心／綜合報導受到颱風外圍環流影響，花蓮下起大雨，馬太鞍溪水位不斷上升，昨天下午緊急封閉便橋，沒想到到了晚間，便橋遭溪水沖垮。萬榮鄉有村長不滿，之前就提過河川局，堤防有破口，對方還要他放心，結果，泥水不僅灌進民宅，甚至還有轎車被大水沖到騰空。聲音來源：當地民眾：「欸小心啊大哥哇。」機具前進十萬火急想救人，確認車上沒人才緩緩撤回去，但一旁轎車被沖下來清晰可見，整輛車騰空險象環生，但驚險場面不只一個。聲音來源：當地民眾：「那台車子被沖著跑了。」又是車輛被泥水沖走的畫面，深夜馬太鞍溪暴漲，鄰近住戶人人自危，連一旁的馬太鞍溪涵管便橋，也被大水沖毀。聲音來源：當地民眾：「這裡原來是北端的便橋頭，對面的那裡整個都垮掉了，所以確定了便橋現在，已經完全不在了。」泥水不僅灌進民宅，甚至還有轎車被大水沖到騰空。（圖／民視新聞）原本的便橋只剩橋墩，可通行的道路現在通通被泥水覆蓋，完全看不見。使得花蓮台九線道路，再度中斷，便橋北端附近的萬榮鄉，明利村長氣憤的說，當時就提醒過第九河川局，堤防這裡有破口，但對方要他放心，下場卻是如此。萬榮鄉明利村長林萬成：「要把那個破口堵住，但是完全都沒有動作，他就跟我講說人員都不在了，我們不求什麼，但我只心疼我的村民這樣。」但最要緊的還是當地居民安全，縱使機具進駐不斷協助清淤，但風雨一波又一波不停歇，只怕會更加嚴重，民宅已經有水灌入，居民們苦不堪言。中央地方已經展開居民撤離安置作業。（圖／民視新聞）當地居民：「有聲音啊一下子而已，聲音很大哇（雨）下得滿起來，村長有反應都沒有弄啊，鄉長也有反應還沒有弄啊，水才進來不然怎麼會進來。」行政院長卓榮泰：「我們要求這一次，要跟過去的經驗連結在一起，由中央應變中心統一來發布，所有提醒地方政府，應該注意的事項。」有了光復鄉慘痛經驗，中央這次嚴加提防，截至上午9點，因應鳳凰颱風中央地方已協助民眾垂直避難4150人撤離疏散2148人收容安置659人，防患於未然希望把災害降到最低。原文出處：馬太鞍溪便道遭沖毀! 泥流灌民宅.轎車被大水沖到騰空 更多民視新聞報導民眾等餐目擊「老鼠掉進鍋」！噁心畫面曝…食安處要查了「鳳凰」大迴轉襲台 卓榮泰：盼地方依中央指示規劃花蓮馬太鞍溪水漫過台9線 縱谷省道再度中斷民視影音 ・ 1 天前
谷立言下午低調拜會國民黨 黨務高層：鄭麗文不會給美方好臉色看
外傳國民黨主席鄭麗文本周將與美國在台協會（AIT）處長谷立言會面，但黨文傳會主委吳宗憲下午受訪表示，到此時此刻為止還無相關資訊。只不過受訪結束僅約半小時，谷立言座車就到黨部拜會鄭，並與鄭閉門會談1小時整。太報 ・ 7 小時前
獲白營提名拚連任 雲林議員陳乙辰：盼組黨團擴大服務量能
民眾黨12日舉行中央委員會，選決會通過2026年直轄市、縣市第2波議員提名名單，其中包括雲林縣第3選區陳乙辰，現任縣議員的陳乙辰表示此次提名以現任議員優先，日後會尋找適合人選再提名，希望未來能爭取3名議員當選，在縣議會組成黨團，擴大民眾黨在地方的服務量能。中時新聞網 ・ 7 小時前
英史上最大洗錢案！中國首腦判11年8月 1台人曾被捕
英史上最大洗錢案！中國首腦判11年8月 1台人曾被捕EBC東森新聞 ・ 9 小時前
阿本自爆「分得蠻好的」！炎亞綸揭交往細節 眼眶紅了
阿本自爆「分得蠻好的」！炎亞綸揭交往細節 眼眶紅了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 4 小時前
高鐵明改「全車自由座」！雙向每小時各發3班 末班車時刻一覽
因應鳳凰颱風來襲，台灣高鐵公司今（11）日晚間宣布，經評估旅運需求與安全考量，明日將調整全天營運班表，自上午6時起改採「每站停靠、全車自由座」模式行駛，各時段列車班次及末班車時間同步調整，以降低天候影響並確保旅客安全。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高鐵「全車自由座」每小時3班擠爆！傍晚緊急加開4班
因應鳳凰颱風來襲，台灣高鐵今（12）日調整全天營運班表，每小時雙向各發3班全車自由座列車，不過仍有民眾依舊擠不上車，月台擠爆。高鐵公司為此宣布，今晚17時30分至18時30分再增開4班次南港至台中之南下列車。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
北市白石湖吊橋更新啟用 12月草莓季甜蜜迎初冬
【民眾新聞網方健龍綜合報導】被譽為台北市第一座大跨距吊橋的白石湖吊橋，近日完成歷年最大規模修復工程，新橋10日 […]民眾日報 ・ 1 天前
就是等今天！太魯閣晶英1111優惠起跑 平日每房7,999元起
振興一萬元發放在即又逢「雙11」檔期，太魯閣晶英酒店搭上熱潮推出獎勵旅遊優惠，自今（11/11）日起至11/17日中午12點，於太魯閣晶英酒店官方網站推出「1111住房快閃專案」，可預訂11月13日至2026年1月31日之住宿。雙人入住山嵐客房一泊一食7,999元起，行館儷人客房一泊一食優惠價11,999元起。入住前加購衛斯理餐廳晚餐可享九折優惠；入住三天兩夜以上，另享沐蘭SPA全身按摩不限療程九折優惠。中時財經即時 ・ 1 天前
臺北觀光實力驚豔全台！ 「北投溫泉」奪十大亮點
交通部觀光署於11日盛大辦理第2屆觀光亮點獎頒獎典禮。臺北市觀傳局局長余祥與台北市溫泉發展協會榮譽理事長周水美共同出席領獎，見證臺北市在全國觀光評比中的亮眼表現。世界級獨特性： 「北投溫泉」成功榮獲「十大觀光亮點獎」。其獨特的青磺泉質與日本秋田的玉川溫泉並列世界唯二，加上全世界獨一無二以地名命名的「北投石」，成就了它的特殊性與國際價值。交通便利性： 觀傳局指出，北投溫泉搭乘捷運即可輕鬆到達，放眼世界也是相當少見的優勢，為國內外旅客提供極高的便利性。獲獎是對北投在地觀光發展、文化保存與自然資源的極大肯定。適逢入冬泡湯好時節，觀傳局歡迎民眾搭捷運到新北投，體驗溫泉、走訪北投圖書館、溫泉博物館等景點，感受獨具風情的北投魅力。六大地標入選百大亮點，展現臺北多元城市風貌除了北投溫泉之外，臺北市另有六處深受國內外旅客喜愛的熱門景點，榮獲「2026-2027年台灣觀光100亮點」，展現臺北豐富且多元的城市風貌：1.大稻埕、松山文創園區： 探訪歷史文化與城市文創實力的代表。2.貓空： 旅客可搭乘貓空纜車，以不同視角體驗白天與夜晚的山城風貌。3.台北101、西門町： 潮流品牌雲集，是時尚與國際旅客造訪臺台灣好新聞 ・ 14 小時前
航空業者將推沖繩-台灣直飛! 日台觀光交流新里程碑
民視新聞／綜合報導日本有航空公司將在明年二月推出，沖繩台灣直飛航線，這依次航線開設也象徵沖繩與台灣，雙方在觀光與文化交流的新里程碑。現在有不少人往日本旅遊首選就是沖繩，航空公司社長其實就有提到，他發現台灣市場的潛力，加上沖繩擁有多元島嶼文化及自然資源，宮古島、石垣島等離島也有非常豐富的文化特色，直飛航線讓旅客能更便捷往返兩地，體驗更多不同的文化魅力。原文出處：航空業者將推沖繩－台灣直飛！ 日台觀光交流新里程碑 更多民視新聞報導日相挺台竟遭中國戰狼嗆「斬首」 鍾佳濱：看來北京要去東京交代員工遭「熊襲」勇猛抵抗！「臉遭巨爪劃傷」忍痛繼續煮麵住海邊管太多？中國外交部抗議高市早苗「台灣有事說」民視影音 ・ 1 天前
〈 中華旅遊 〉拉拉山森呼吸 恩愛農場賞櫻花
記者林怡孜∕台南報導 春節假期歡迎遠離塵囂、沉浸花海。中華旅行社特別推出「北橫拉拉山…中華日報 ・ 1 天前
新北三大建設 拚115年完工
記者蔡琇惠∕新北報導 新北市觀光旅遊局長楊宗珉十二日於市政會議中以「建設新亮點、觀光…中華日報 ・ 3 小時前