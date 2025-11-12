香港航空與土耳其航空擴展「代碼合作」 範圍延伸至澳洲航線

生活中心／綜合報導受到颱風外圍環流影響，花蓮下起大雨，馬太鞍溪水位不斷上升，昨天下午緊急封閉便橋，沒想到到了晚間，便橋遭溪水沖垮。萬榮鄉有村長不滿，之前就提過河川局，堤防有破口，對方還要他放心，結果，泥水不僅灌進民宅，甚至還有轎車被大水沖到騰空。聲音來源：當地民眾：「欸小心啊大哥哇。」機具前進十萬火急想救人，確認車上沒人才緩緩撤回去，但一旁轎車被沖下來清晰可見，整輛車騰空險象環生，但驚險場面不只一個。聲音來源：當地民眾：「那台車子被沖著跑了。」又是車輛被泥水沖走的畫面，深夜馬太鞍溪暴漲，鄰近住戶人人自危，連一旁的馬太鞍溪涵管便橋，也被大水沖毀。聲音來源：當地民眾：「這裡原來是北端的便橋頭，對面的那裡整個都垮掉了，所以確定了便橋現在，已經完全不在了。」泥水不僅灌進民宅，甚至還有轎車被大水沖到騰空。（圖／民視新聞）原本的便橋只剩橋墩，可通行的道路現在通通被泥水覆蓋，完全看不見。使得花蓮台九線道路，再度中斷，便橋北端附近的萬榮鄉，明利村長氣憤的說，當時就提醒過第九河川局，堤防這裡有破口，但對方要他放心，下場卻是如此。萬榮鄉明利村長林萬成：「要把那個破口堵住，但是完全都沒有動作，他就跟我講說人員都不在了，我們不求什麼，但我只心疼我的村民這樣。」但最要緊的還是當地居民安全，縱使機具進駐不斷協助清淤，但風雨一波又一波不停歇，只怕會更加嚴重，民宅已經有水灌入，居民們苦不堪言。中央地方已經展開居民撤離安置作業。（圖／民視新聞）當地居民：「有聲音啊一下子而已，聲音很大哇（雨）下得滿起來，村長有反應都沒有弄啊，鄉長也有反應還沒有弄啊，水才進來不然怎麼會進來。」行政院長卓榮泰：「我們要求這一次，要跟過去的經驗連結在一起，由中央應變中心統一來發布，所有提醒地方政府，應該注意的事項。」有了光復鄉慘痛經驗，中央這次嚴加提防，截至上午9點，因應鳳凰颱風中央地方已協助民眾垂直避難4150人撤離疏散2148人收容安置659人，防患於未然希望把災害降到最低。原文出處：馬太鞍溪便道遭沖毀! 泥流灌民宅.轎車被大水沖到騰空 更多民視新聞報導民眾等餐目擊「老鼠掉進鍋」！噁心畫面曝…食安處要查了「鳳凰」大迴轉襲台 卓榮泰：盼地方依中央指示規劃花蓮馬太鞍溪水漫過台9線 縱谷省道再度中斷

民視影音 ・ 1 天前