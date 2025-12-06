香港荃灣起火！百人急疏散 疑電子產品高處墜落引燃

位在香港新界的荃灣中心在6日凌晨發生火警，火舌把公寓大樓的外牆熏黑。（示意圖，與本事件無關／shutterstock達志影像）

在香港宏福苑大火發生的一周後，香港又傳出火警，地點位在新界的荃灣中心，造成約百名居民在凌晨緊急疏散，所幸火勢在一小時後獲得控制。初步研判是電子產品從高處掉落，點燃雜物才引發火災。與此同時，香港當局也針對宏福苑大火，進行混凝土結構分析，了解起火大樓的結構是否安全。

位在香港新界的荃灣中心在6日凌晨發生火警，火舌把公寓大樓的外牆熏黑。（示意圖，與本事件無關／shutterstock達志影像）

香港荃灣中心北京樓於6號凌晨發生火警，消防單位接獲報案後迅速到場處理，成功疏散約100名居民並於一小時後撲滅火勢。警方初步調查顯示，起火點位於7樓窗外冷氣機上的雜物，疑似是從高處墜落的電子產品引燃所致。與此同時，香港當局已開始針對11月26日發生的宏福苑大火進行結構分析，抽取起火大樓的混凝土樣本，以評估建築物的安全性與可能的重建方案。

香港警方於凌晨3時許接獲報案，指荃景圍87號荃灣中心北京樓有單位冒煙。火勢使公寓大樓的外牆被熏黑，導致許多居民從睡夢中驚醒，不得不穿著睡衣緊急疏散。消防人員到場後立即展開救援行動，疏散了約100名居民，並在事發後一小時內成功將火勢撲滅。

火勢撲滅後，警方與消防人員對涉事的7樓進行了調查。根據警方初步調查結果，火警起火點位於窗外冷氣機上的雜物，懷疑是有電子產品從高處掉落後引燃雜物，進而導致火警發生。所幸火勢被及時撲滅，未造成更大損失。

另一方面，針對11月26日發生的宏福苑大火，香港當局已開始從起火大樓抽取混凝土樣本進行結構分析。香港結構工程師倪學仁表示，他們需要檢查混凝土外面的保護層，打開檢查才能評估重新使用時的防火保護能力或對鋼筋的防生鏽能力還有多少。

倪學仁進一步解釋，如果樓板在火災後確實受損，可以進行局部拆除並重建樓板。宏福苑大火曾在500度高溫下焚燒超過43小時，導致樓宇部分燒成灰燼，外牆露出鋼筋。儘管如此，專家分析認為大樓可以進行部分重建，而目前進行的混凝土結構分析將有助於了解起火大樓的結構是否安全。

