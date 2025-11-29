香港藝人力挺竹棚架！歌后喊「竹子自己不會起火」：拜託有點常識，可憐

記者趙浩雲／台北報導

香港大埔宏福苑在11月26日凌晨爆發五級大火，多棟高樓瞬間陷入火海，造成至少近百人死亡。（圖／翻攝自Threads）

香港宏福苑日前發生重大火災，造成 128人罹難、逾70年最嚴重傷亡火災，震驚港人。事後外界對起火原因議論紛紛，網路上更一度流傳「竹棚鷹架倒塌起火」的說法，引發爭論。對此在香港發展多年、長期關注社會議題的歌手甄妮於社群重炮發聲，直指外界將矛頭指向鷹架十分荒謬：「竹子自己不會起火」。

甄妮也在文中痛批政府處理態度失當，情緒強烈表示：「事發後官員說廢話，燒的不是他家！」她直言市民每天辛苦工作、按時繳稅，只求「安居樂業」，卻換來極度缺乏安全感的居住環境。她感嘆，如今的香港讓人心寒，「殘忍、悲情城市，活得毫無安全感」，更重話指出：「『東方之珠』不再！」抒發對政府失能與城市環境惡化的深刻憂慮。

甄妮。（圖／翻攝自甄妮臉書）

火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，讓外界議論是不是因為竹棚導致起火，今天她也針對外界評論「竹棚架導致火災」一事再次留言，她表示「竹子自己不會起火的。沒什麼好吵，拜託有點常識！黑白不分枉為人！可憐。」金馬影帝黃秋生也發文用廣東話怒嗆：「拿根竹子點火試試就知道啦。到底是網快著火，還是竹子快？這還不懂什麼叫易燃物？」黃秋生直言，用常識就知道「竹子助燃」的說法站不住腳。

