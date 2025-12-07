香港視后佘詩曼已立遺囑分配資產！感嘆賺錢辛苦不願浪費

憑藉《新聞女王》系列再創事業高峰的香港三料視后佘詩曼，近日受訪時首度透露已立好遺囑，將按照個人意願分配累積多年的龐大資產。現年50歲的她坦言，經歷多位至親與前輩離世後，對生命有了更深刻的體悟。

佘詩曼在訪問中直言：「我賺錢如此辛苦，如果我有事發生的時候，不要浪費我畢生積蓄，不要亂用。我希望可以按照我的意向去分配。」據業內估算，她的總資產已超過2億港元（8億新台幣），其中核心資產是多年來購置的房產，名下持有五到七套物業，涵蓋住宅與商鋪，市值合計超過1.8億港元，此外還擁有多部豪車、基金投資以及數項生意股權。

提及立遺囑的契機，佘詩曼表示近期包括乾爹許紹雄在內的多位圈內前輩離世，讓她感受到生命的脆弱和無常。佘詩曼五歲時喪父，佘媽要母兼父職，因此她十分在意自己的母親。佘詩曼的遺囑規劃中，核心受益對象是家人。佘詩曼的至親包括母親和兩個兄弟，母親將是資產的主要繼承者。這份安排背後，是她對母親深深的牽掛。

為了更好地照顧母親，佘詩曼透露因為佘母之前健康曾亮紅燈，近年已將家庭放在首位，例如朋友約她吃飯，她會先遷就母親時間，母親有空的話會先陪對方。如今母親病情得到有效控制，這讓她倍感安心，但陪伴的時間絲毫沒有減少。她也將兄長和弟弟納入受益人名單，這份安排延續了她對家庭的重視。

佘詩曼1997年以港姐季軍身分踏入娛樂圈。初登熒屏時，她的演技曾遭質疑，但她憑著一股韌勁默默打磨，從配角到主角，從被詬病到獲稱讚，最終在TVB拿下兩座視后獎盃後才選擇離巢。2018年在陸劇《延禧攻略》中飾演「嫻妃」一角，絲絲入扣的表演大獲好評。之後她回歸TVB拍攝《新聞女王》，憑藉「文慧心」一角拿下第三座視后獎盃，入行28年來用一部部作品證明了自己的實力，也積累了豐厚的身家，曾於2011年登上「富比士中國名人榜」。

