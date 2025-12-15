香港記協對黎智英被定罪表示極度遺憾

（中央社記者張謙香港15日電）香港記者協會發表聲明表示，蘋果日報及其出版人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪成，記協對此表示極度遺憾。

聲明表示，蘋果日報停運已近5年，包括黎智英在內的蘋果日報管理層及編採人員一直還押至今；基本法第27條保障新聞自由，案件中卻有人因為從事新聞工作而身陷囹圄，對新聞界早已造成不可逆轉的傷害。

聲明表示，這起國際矚目的國家安全案件在進入審訊程序前，已令一家大型傳媒機構被迫停運，數百名新聞工作者失去工作，香港市民獲取新聞資訊的重要渠道減少；數年間，新聞界發揮第四權、監督權貴的能力被削弱，社會聲音由多元趨向單一，寒蟬社會下自我審查嚴重加劇，在上位者亦不能準確掌握民情。

聲明呼籲政府信守保障新聞自由的承諾，讓傳媒工作者能免於恐懼地繼續服務香港。（編輯：廖文綺）1141215