香港警務處長到荷蘭出席會議 同時訪問瑞士

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（中央社記者張謙香港12日電）香港警務處處長周一鳴近日出席了在荷蘭海牙舉行的「第19屆Pearls in Policing會議」，並訪問了瑞士蘇黎世，與當地執法部門交流，這是香港2019年爆發「反送中」運動後，香港警方高層在歐洲少有的一次交流活動。

警務處今天公布，周一鳴本月7至9日（海牙時間）出席了相關會議，並於10至11日（蘇黎世時間）訪問蘇黎世。

公布表示，「第19屆Pearls in Policing會議」的主題是「新時代執法領導力」，有來自18個國家和地區的執法負責人、學者及國際組織代表出席；周一鳴與會探討了警務工作面對的挑戰，以及相關機構和人員如何應對挑戰。

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周一鳴在瑞士參訪了洗錢舉報辦公室（MROS），並與MROS主管Anton Brönnimann、瑞士聯邦警察局經濟罪案部主管Yanick Favre、瑞士國際刑警國家中心局主管Charles Marchon、蘇黎世州警察經濟罪案部主管Tanja Fuchs等官員會面。

據公布，雙方就金融調查領域的合作深入交流，特別圍繞資產追蹤工作，包括資金流向分析、虛擬資產追蹤、公私型合作等，以及探討加強情報交流與專業協作的可行方向。

雙方也就打擊跨境洗錢活動、提升執法效能及應對新型金融科技犯罪挑戰等議題交換意見；雙方都期望透過持續交流與合作，共同提升打擊經濟及金融罪案的能力，攜手維護國際金融體系的安全與穩定。

周一鳴今天已返抵香港。

在「反送中」運動結束及香港實施國安法之後，香港多名警隊高層先後遭美國制裁，包括警務處前處長鄧炳強和蕭澤頤。

早前有媒體報導，美國眾議院中國問題特別委員會上月初曾公開要求美國國務卿考慮把周一鳴也列入制裁名單。（編輯：朱建陵）1150612