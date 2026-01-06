香港貨櫃輪20個空貨櫃落海

香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」因海象不佳、貨櫃未繫緊，導致20個空貨櫃落入海中，基隆海巡隊於富貴角北方海域只發現3個空貨櫃在海上漂流。



（圖：基隆海巡隊提供）

（圖：基隆海巡隊提供）

香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」（CUL HUANGPU），昨（6）日天上午8時許航行經過新北市石門區東北方9.5浬處（距基隆港約17浬），疑因海象不佳、貨櫃未繫緊，船上有20個空貨櫃被大浪打落。基隆海巡隊獲報半小時派線上巡防艇，於上午11點在富貴角北方2.5浬處只發現3只在海上漂流的空貨櫃，並沒有發現其他空貨櫃，海巡隊巡防艇目前持續搜尋中。

交通部航港局在第一時間獲報後，立即發布航船布告呼籲提供貨櫃輪掉落海域經緯度「北緯25度30.665分、東經121度32.322（新北市石門區東北9.5浬）」，提醒在附近作業漁船與往來貨輪，請避開該區域，注意航行，以策安全。

航港局初步調查，香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」6日上午8時15分在駛離基隆港外17浬處，疑因貨櫃未確實繫固，再加上基隆外海海象不佳，才會發生20個貨櫃落海。北部航務中心已成立專案小組，持續因應與調查。

基隆海巡隊也在隨後接獲通報後，立即調派在線巡弋的100噸巡防艇前往支援，於半小時內抵達事故海域展開搜尋，並於上午11時許在富貴角北方2.5浬處發現3只空貨櫃在海上漂流，並沒有發現其他空貨櫃的蹤跡，後續仍由海巡隊巡防艇持續搜尋其餘落海貨櫃。