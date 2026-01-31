香港近期必看展覽清單！古埃及古文明、MOLLY特展、沉浸式光影全到齊

（圖／山頂纜車公司、香港故宮、巴塞爾藝術展提供）

近期有到香港旅遊的人不要錯過，從跨越數千年的古埃及文明，到陪伴一整個世代成長的潮流IP，再到席捲海濱的沉浸式光影藝術與全球矚目的國際藝博會，香港正迎來一波前所未有的文化高峰期。無論你是歷史迷、藝術收藏家，還是熱衷打卡體驗的城市旅人，都能在這座城市找到屬於自己的感動時刻。

古埃及文明大展｜香港歷來最大規模埃及文物展

香港故宮文化博物館現正舉辦「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」，展期由即日起至2026年8月31日，為香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽。匯聚250件來自七間埃及重要博物館的瑰寶及最新的考古發現，包括傳奇法老圖坦卡門在埃及的唯一巨型石像，其質素和稀有性皆可媲美近日開幕的大埃及博物館藏品。其他展品還包括超過60尊法老與諸神的宏偉雕像、彩繪銘文石碑、八具動物木乃伊、七套木乃伊棺槨、木乃伊面具、華美璀璨的珠寶首飾及日用品等。

香港故宮舉辦「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」，展出逾250件埃及文物瑰寶，呈現香港歷來最大規模的埃及文物展。（圖／香港故宮提供）

《MOLLY 20週年特展》｜人氣IP首站落戶香港

MOLLY二十週年巡展由POP MART泡泡瑪特與藝術家Kenny Wong聯合策劃。首站展覽在西九文化區舉行，展期到2月10日。展覽完整回顧MOLLY自2006年誕生至2026年的成長軌跡，首次全面呈現藝術家關於MOLLY的人設草圖、創作手稿、原畫作品、經典公仔以及創作背後的故事等珍貴資料。

同時，山頂纜車及山頂凌霄閣與POP MART及山頂廣場攜手呈獻「MOLLY尋星之旅：重返太平山頂」活動，設有8大互動打卡區回顧MOLLY過去20年的創意演變，並邀請全球粉絲一同穿越時光隧道，投入一段沉浸式旅程，重溫MOLLY的經典瞬間，並在星光閃耀下打造全新的回憶，活動由即日起至2026年3月31日。

「MOLLY尋星之旅：重返太平山頂」活動設有8大互動打卡區，邀請全球粉絲投入沉浸式旅程。（圖／山頂纜車公司提供）

FESTILUMI沉浸式光影樂園｜沉浸式體驗

FESTILUMI香港首展盛大登場，超過20,000件獨一無二的發光雕塑，將灣仔海濱長廊構築成一個融合光影、聲效與多媒體藝術的沉浸式宇宙。這不僅是光的展覽，更是一場可漫步、可觸摸、可對話的多維感官盛宴。全長1.2公里的步行路線帶領遊歷全球奇幻景致，穿梭於9個既魔幻奇妙，又震撼奪目的光影世界，展開一段如夢似幻的探索之旅。

Art Basel & Art Central｜匯聚國際與亞洲焦點的藝術舞台

巴塞爾藝術展香港展會將於3月27日至29日在香港會議展覽中心舉行，匯聚來自41個國家與地區的240家頂尖畫廊，充分展現來自全球各地的多元新興藝術力量。藝術中環展會則於3月25日至29日在中環海濱舉行，將匯聚100多間革新畫廊，並帶來為期五天的一系列表演、藝術裝置、影像藝術及講座等精彩節目。

巴賽爾藝術展香港展會將於3月27日至29日在香港會展中心舉行，匯聚全球240 家頂尖畫廊，展現多元新興藝術力量。(圖／巴塞爾藝術展提供）

