香港近60年最嚴重火災 三小時升為最嚴重五級火

香港大埔宏福苑發生的嚴重火災已造成至少44人罹難，成為香港近60年來最嚴重的火災之一，死亡人數追平1962年長沙灣元州街唐樓大火紀錄。這場大火於11月26日下午2時51分爆發，短短3小時內就升級為香港最高級別的五級大火。受東北季候風影響，乾燥天氣加上強風助長火勢，導致8棟建築物中有7棟遭到火舌吞噬，居民幾乎沒有足夠時間逃生，災情慘重。

香港宏福苑大火至少造成44人罹難，成為香港近60年來最嚴重的火災之一。（圖／記者吳奎炎 攝）

當香港消防員抵達大埔宏福苑火災現場時，火勢已相當猛烈，大量濃煙直竄天際。每一扇窗戶都冒出熊熊火光，情況已經失控。即使在很遠的地方，仍能聽到大火燃燒後劇烈的爆炸聲。目擊者描述，現場燃燒速度非常快，居民根本沒有太多逃命時間。

這場火災於26日下午2時51分發生，消防處於下午3時02分將火警升為三級，半小時後升為四級，到了晚上6時22分升為最高等級「五級火警」，這也是17年來首度再現的五級重大火災。由於香港近日正受東北季候風影響，沿岸天氣乾燥且風勢很大，到了26日晚間8時15分，強風導致火勢蔓延至其他大樓，8棟建築中有7棟起火，包括宏昌閣、宏泰閣、宏新閣等7座建築。

一位香港民眾姜女士表示，垃圾房及第六座宏福苑宏昌閣起火，火勢很猛烈，燒光了一切，火勢太大太嚴重，根本救不了，即使消防車來了也無法控制，因為外圍鷹架起火後蔓延至其他大樓。

大埔宏福苑現場環境極為惡劣，消防員在強風與高熱夾擊下努力救援。根據報導，晚間8時15分，32層樓高的宏昌閣外圍鷹架起火並蔓延至其他大樓。消防派出760名消防員參與救援工作，但仍有9人死亡、4人送醫後不治，另有6人嚴重燒傷，其中包含一名消防員殉職，一名消防員熱衰竭。

隨著災情持續擴大，到27日凌晨1時，宏福苑五級火已造成44死279人失蹤。香港行政長官李家超於27日清晨5時表示，火災已造成至少44人死亡、29人住院，其中7人情況危殆，另有279人下落不明。警方並於凌晨拘捕3名男子，涉嫌「誤殺」。這場悲劇已成為香港數十年來最慘重的火災事件之一。

