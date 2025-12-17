香港連鎖藥妝店萬寧驚傳退出中國市場 下月全數收攤

即時中心／林韋慈報導

香港連鎖龍頭藥妝品牌萬寧於昨（16）日晚間宣布，將停止中國實體店面及網路門市運營。萬寧進軍中國大陸超過20年，在當地超過120間分店，昨聲明實體門市只營運到明年1月15日，線上官方商城也會在今年底前停運，讓外界震驚。

香港連鎖藥妝品牌萬寧，幾乎是中國遊客必逛的店家之一，其於2004年進軍中國大陸，全盛時期在中國有240家門市，如今剩下約120家，昨（16）日萬寧中國突宣布所有實體門市指營運到明年一月中，線上商城則是預計12月28全數停運，全面撤離中國版圖。

萬寧中國聲明。（圖／擷取自臉書）





今（2025）年6月，香港知名美妝「莎莎」也全數關閉最後在中國大陸的18家實體門市，莎莎和萬寧接連撤出，除了香港品牌在中國的吸引力降低之外，也凸顯中國零售業的消費力迅速減退。

據萬寧母公司DFI零售集團2024年業績公告，由於業務重心從實體門市轉向網路管道，萬寧中國同店銷售額下降，這導致其大部分實體門市關閉。有評論者表示，「萬寧的消失，不只是一個港資品牌退出市場，也是一種消費方式的終結。」萬寧則表示將重整線上平台，以香港為中心，為中國及東南亞消費者提供優質健康美容產品。

