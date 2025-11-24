香港遊客來台吃buffet噎到命危！ 送醫進加護病房

今日晚間7點41分，高雄夢時代購物中心內的饗食天堂自助餐廳發生一起緊急醫療事件。根據現場目擊者表示，一名年約七旬的女性顧客在用餐過程中，突然出現異物哽住的情形，隨即發生呼吸困難並失去意識的狀況。

該名女性顧客為香港籍遊客，此次與家人一同來台旅遊。事發當時，這位長者正在享用晚餐，不料卻發生噎住的意外，並當場出現心跳停止的危急狀況。現場其他用餐民眾見狀，立即對其進行心肺復甦術急救措施，同時撥打119請求緊急協助。

消防單位接獲通報後，立即派遣兩輛消防車及四名消防人員趕往現場。救護人員抵達時，該名女性仍處於危急狀態，救護人員隨即接手進行專業急救處置，並持續給予必要的醫療協助。在現場進行初步急救後，救護人員迅速將患者送往鄰近醫院進行後續搶救。

根據最新消息指出，該名女性顧客在送醫後已恢復生命跡象，但因情況仍不穩定，目前正在加護病房接受密切觀察與治療。事發當時陪同用餐的家屬顯得非常焦急，醫療團隊正全力搶救中。

饗食天堂方面對此事件表示，事發當時現場服務人員已依照既定的緊急應變程序，在第一時間進行急救協助。該餐廳發言人強調，顧客的安全與健康為餐廳最優先的考量，目前正積極了解事件的詳細經過和發生原因。

饗食天堂進一步說明，待事情的來龍去脈完全釐清後，將會對外作出更進一步的說明。目前餐廳方面也正配合相關單位進行調查，並將全力協助受傷顧客及其家屬處理後續相關事宜。

這起意外事件引起現場其他用餐民眾的關注，部分目擊者表示，看到有人突然倒下的情景相當驚險。所幸現場民眾反應迅速，立即施以急救措施，為後續的醫療搶救爭取寶貴時間。

