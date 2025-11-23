香港遊客吃buffet噎到命危！ 送醫救回進加護病房

美媒Jomboy Media球評奧立夫（Jolly Olive）近日評價大聯盟最高價的幾位投手合約，當今最貴的投手山本由伸簽有12年3.25億美元（新台幣101億）。「山本在日職統治多年，他今年的表現極佳，不過大家著眼的是他季後賽的表現，兩場完投與世界大賽G7救場，這只是他合約的第2年，還有10年的時間，但我會把他放在最頂級評價（值得每一分錢甚至有賺）。」

中時新聞網 ・ 13 小時前