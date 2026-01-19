香港遣送113名偷渡及逾期停留者回原居地

（中央社記者張謙香港19日電）香港當局近日遣送了113名偷渡或逾期停留者回原居地；這些人被遣送前曾透過司法程序提出免遣返聲請，但最終被拒絕。

入境事務處今天公布，自12至18日，他們執行了代號為「銳盾」的遣送行動，先後將113名曾在港提出免遣返聲請的人遣返回原居地，這些人主要來自越南、印尼和印度。

入境處表示，這些人都是非法入境者及逾期停留人士，部分人曾在港干犯刑事罪行並刑滿出獄。

入境處表示，一直致力將免遣返聲請但不獲確立者盡快遣送離港，以維持有效的出入境管制和保障公眾利益。

香港歷來有不少海外偷渡客或逾期居留的人，當中不少人透過司法程序申請免被遣送回原居地的聲請，理由可能是在原居地受到政治迫害等；2008年12月，高等法院還裁定，政府須在審核過程中讓聲請人獲得法律支援。

自2022年12月起，當局實施新的遣送政策，一旦聲請人的免遣返司法覆核被高等法院拒絕後，入境處就會立即執行遣送行動。

根據入境處的數字，截至去年12月31日，尚待審核的免遣返聲請有635宗。（編輯：陳鎧妤）1150119