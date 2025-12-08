香港選後 駐港國安公署：亂港分子死性不改以災阻選

（中央社台北8日電）香港立法會議員選舉昨天結束，投票率僅31.9%。北京駐港國安公署今天聲稱，選舉期間「境外敵對勢力和反中亂港分子死性不改」，煽惑選民不投票或投無效票，「妄圖以災阻選」。香港執法機構為此拘捕多名涉嫌「藉災生事、生亂」者，為選舉如期舉行「創造有利條件」。

北京駐港國安公署今天以不具名發言人名義，發表題為「祝賀香港特區第8屆立法會選舉成功舉行」的談話，提到上述內容。

該署首先說，這次選舉是香港全面落實「愛國者治港」原則，完善選舉制度，進入「一國兩制實踐新階段」的又一次「重要民主實踐」，為鞏固香港「良政善治」、促進香港實現「高質量發展」創造有利條件，為更好推進災後重建、推動香港「勇毅前行提供有力支撐」。

該署又說，宏福苑火災發生後，港府「團結帶領各界眾志成城、抗災救災、共克時艱」，統籌推進救災善後與選舉如期舉行，「廣大選民化悲痛為力量，為自己、為香港、為未來投出神聖一票」。

北京駐港國安公署接著聲稱，選舉期間「境外敵對勢力和反中亂港分子死性不改」，不斷攻擊抹黑選舉制度和參選人，甚至妄圖「以災亂港」，「消費廣大市民悲情，抹黑詆毀港府抗災救援的努力」，「散布謠言將選舉與救援對立，煽惑選民不投票或投無效票」，以遂其「以災阻選」的政治目的，「充分暴露其逢選必鬧、藉災生事的醜陋嘴臉」。

該署說，香港執法機構及時澄清事實真相，依法調查、制止、拘捕多名涉嫌「藉災生事、生亂及干擾破壞選舉」人員，為選舉如期舉行「創造有利條件」。

該署宣稱，選舉結果充分表明，隨著「一國兩制」制度體系不斷完善，在「國安法治護航」下，香港正加速走出「泛政治化泥沼」，「保安全、求發展」的社會共識不斷凝聚。（編輯：邱國強/廖文綺）1141208