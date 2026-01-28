香港邵逸夫獎增設「計算機科學獎」

（中央社記者張謙香港28日電）隨著資訊科學和人工智慧（AI）發展迅速，面向全球的香港邵逸夫獎增設「計算機（電腦）科學獎」，將於2027年與原有3個獎項一同頒發，獎金也是120萬美元（約新台幣3753萬元）。

邵逸夫基金會今天在記者會上公布了相關決定。基金會主席陳偉文說，科技正以前所未有的方式重塑當代生活，計算機科學充滿大膽且發人深省的問題，持續拓展人類思維界限，基金會因此增設為第四個獎項類別。

負責籌備這個獎項的香港科技大學前校長陳繁昌說，AI正影響著社會各層面。

邵逸夫獎由已故香港影視大亨邵逸夫於2002年成立，2004年首次頒發獎項，設有天文學獎、生命科學與醫學獎、數學科學獎等3項，各獎項的獎金為120萬美元，可由1人獨得或最多3人分享。（編輯：邱國強）1150128